AB’nin Rusya korkusu! Doğal gaz depolarını doldurmaya çalışıyor

Von der Leyen, Rusya'nın, Polonya, Bulgaristan, Finlandiya ile birlikte şimdi de Hollanda ve Danimarka'ya doğal gaz tedarikini kestiğini anımsatarak, AB'nin, enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmak için "REPowerEU" adlı planı hazırladığını dile getirdi.

Planın, "gaz tedarikini çeşitlendirme, daha iyi bağlantı ve yenilenebilir yatırımları hızlandırma" olmak üzere 3 ana ayağı bulunduğunu belirten von der Leyen, yıl başından beri daha güvenilir gaz tedarikçileri aradıklarını ifade etti. Von der Leyen, "Bu çaba şimdiden meyvesini veriyor. AB'ye Rusya dışındaki bölgelerden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz teslimatları 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre iki kat arttı." dedi.

Avrupa genelinde daha fazla stratejik gaz depolama kapasitesine sahip olmayı amaçladıklarını belirten von der Leyen, "Burada iyi haberlerimiz var. Gaz depolarımız kapasitelerinin yüzde 41'i oranında dolu durumda. Depolar, geçen yılın aynı döneminden 5 puan yüksek seviyede bulunuyor." diye konuştu.