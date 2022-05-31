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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.05.2022
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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. İki lider görüşmede, ticaret ve ekonomik alanda ikili iş birliğinin çeşitli yönlerini ele aldı.

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