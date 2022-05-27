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Son dakika: Elon Musk'a Twitter davası! Manipülasyonla suçlanıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Son dakika: Elon Musk’a Twitter davası! Manipülasyonla suçlanıyor

Twitter yatırımcıları, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını askıya alan Elon Musk ve Twitter'a dava açtı. Davada, Musk'ın California şirket yasalarını birkaç yoldan ihlal ettiği iddia ediliyor. Musk, yanlış beyanlar ve piyasa manipülasyonu ile Twitter'ın San Fransisco'daki ana merkezinde kaos yaratması nedeniyle "görevi kötüye kullanmakla" suçlanıyor.

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