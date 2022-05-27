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Son dakika: Rusya 5 Hırvat diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Son dakika: Rusya 5 Hırvat diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 5 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

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