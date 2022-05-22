Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Mahkumların Kovid-19 izni uzayacak mı?

İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik için resmen başvuru yaptı. Ancak üyelikleri konusunda son sözü Türkiye söyleyecek.

Yeni haftada Türkiye ile görüşmek için İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'ya gelirken iki ülkeye karşı izlenecek tutum Kabine'nin gündeminde olacak.