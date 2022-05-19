İşgalci İsrail'den bir skandal daha! Şirin Ebu Akile cinayetinde çileden çıkaran karar
İsrail ordusunun, 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile ile ilgili bir skandala daha imza attı. Cenazesinin kaldırılmasına bile müsaade etmeyen İsrail bu kez de ceza soruşturmasına gerek olmadığını açıkladı.
İsrail ordusunun, 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümünde "suç şüphesi bulunmadığı" iddiasıyla ceza soruşturması başlatmayacağı bildirildi.
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusuna bağlı Ordu Polisi Ceza Soruşturması Birimi, Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin ceza soruşturması açmayı planlamıyor.
Haberde, Ebu Akile'nin Cenin yakınlarındaki Burkin beldesindeki bir gözaltı operasyonu sırasında vurulduğu belirtilirken, burada İsrail ordusuna bağlı "Duvdevan" isimli komando birliklerinin görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.
6 EL ATEŞ ETTİK ANCAK...
İsrail ordusundan Albay Meni Liberty'nin olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmada, İsrailli komandoların Ebu Akile'nin bulunduğu bölgeye 6 el ateş ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.
Soruşturmaya göre, Ebu Akile'nin vurulduğu noktaya yaklaşık 190 metre mesafede bulunan bir cipteki komandonun, gazetecilerin durduğu bölümden gelen ateşe karşılık verdiği aktarıldı. Haberde, Ebu Akile'nin bu sırada İsrail askerlerince vurulmuş olmasından endişe edildiği kaydedildi. AA muhabirinin söz konusu habere ilişkin değerlendirme talebine ise İsrail ordu sözcülüğünden henüz bir yanıt gelmedi.
İSRAİL, ORDU VE KAMUOYU TEPKİSİNDEN ÇEKİNİYOR
İsrail Ordusu Askeri Savcısı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin, İsrail askerlerinin yakınlardaki silahlı kişileri hedef aldığı, gazeteciyi görmediği ve "suç şüphesi bulunmadığı" için ceza soruşturması açmadığı ifade edildi.
Haberde, soruşturma açılmasıyla potansiyel şüpheli askerlerin askeri bir operasyon sırasındaki eylemlerinin sorgulanmasının, İsrail ordusu ve kamuoyunda tepkiyle karşılanacak olmasının ordunun kovuşturmadan çekinme nedenlerinden biri olabileceğine dikkati çekildi.
Filistin yönetiminin, İsrail'in Ebu Akile'nin otopsisine katılmasına izin vermediğine ve gazetecinin vücudundan çıkan mermiyi teslim etmediğine işaret edilerek, İsrail ordusunun kurşunun "kaynağının tespit edilmesinin mümkün olmadığı" açıklaması yaptığı anımsatıldı.
İsrail ordusunun, Filistinli gazetecinin ölümüne ilişkin ceza soruşturması açmamasının ABD yönetiminin eleştirisine yol açacağı değerlendirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aynı zamanda ABD vatandaşı olan Ebu Akile'nin ailesine "olaya ilişkin detaylı soruşturma" sözü verdiği hatırlatıldı.
Haaretz'in haberine göre, İsrailli sivil toplum örgütü "Yesh Din", konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ordu, yargı mekanizması, artık soruşturma görüntüsü verme derdine bile girmiyor. Şikayetlerin yüzde 80'i herhangi bir ceza soruşturmasına tabi tutulmuyor. Siyaset ve imaj, gerçek ve adaletten daha değerli gibi görünüyor. Bu kadar ciddi bir dosyada bile ordunun kendisini soruşturması adil ve etkili bir soruşturmaya yetersiz ya da isteksiz olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.
AL JAZEERA MUHABİRİ ŞİRİN EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.
Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.
İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Ebu Akile, işgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce kişinin katılımıyla 13 Mayıs Cuma günü son yolculuğuna uğurlanmıştı.
İsrail polisi, Ebu Akile'nin tabutunu hastaneden alarak Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine taşımak isteyenlere kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmiş, bu sırada tabutun yere düşmesi son anda önlenmişti. Söz konusu görüntüler uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.
Eski Şehir'de ve çevresinde cenazeye katılmak için toplanan gruplara karşı İsrail polisi, gün boyu güç kullanmıştı.
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