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Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque Marquez Türkiye'ye gelecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2022
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque Marquez Türkiye’ye gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davet ettiği Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez'in Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu. Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez, Türkiye ziyaretini 20-22 Mayıs'ta gerçekleştirecek.

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