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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya'dan Finlandiya'ya misilleme: 2 Finlandiyalı diplomat sınır dışı edildi

Son dakika: Rusya'dan Finlandiya'ya misilleme: 2 Finlandiyalı diplomat sınır dışı edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Son dakika: Rusya’dan Finlandiya’ya misilleme: 2 Finlandiyalı diplomat sınır dışı edildi

Son dakika haberine göre Finlandiya'nın NATO'ya girme kararı almasının ardından Rusya, Finlandiya'nın Moskova Büyükelçiğinin 2 çalışanını sınır dışı etti.

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