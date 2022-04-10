Fransa'da halk sandık başında! 12 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanacak?
Son dakika haberine göre: Fransa’da bugün halk sandık başında. 48,7 milyon kişi sandığa giderken, 12 aday Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olmak adına yarışıyor. Seçimde Emmanuel Macron'un yanı sıra, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) adayı Valerie Pecresse, Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Marine Le Pen ve Yeniden Fetih (Reconquete) partisi Başkanı Eric Zemmour aşırı sağ adaylar olarak öne çıkıyor.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dahil 12 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimi başladı. 48,7 milyon seçmenin olduğu ülkede ilk turu gerçekleşecek seçimde, 12 aday içerisinde yüzde 50'yi geçen, gelecek 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek.
19.00'DA OY ATMA SONA ERECEK
Yaklaşık 67 milyon nüfusa sahip ülkede 48,7 milyon seçmen bulunuyor. Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabiliyor.
Araştırma şirketleri sandıkların kapanmasından itibaren 12 adayın yarışacağı seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.
MASKE KULLANARAK OY VERECEKLER
Hükümetin kararıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan seçmenler, maske kullanmak şartıyla seçim merkezlerine gelerek oy kullanma hakkına sahip olacak.
RESMİ SONUÇLAR 13 NİSAN'DA
Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak. Seçimi kazanan aday 13 Mayıs'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.
İKİNCİ TURA KALIRSA: 24 NİSAN
Hiçbir aday ilk turda yüzde 50'yi geçemezse en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek seçimin ikinci turunda kozlarını paylaşacak. Seçimin galibi Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.
HANGİ ADAYLAR ÖNE ÇIKIYOR
Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte 12 adayın yarışacağı seçimde, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) adayı Valerie Pecresse, Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Marine Le Pen ve Yeniden Fetih (Reconquete) partisi Başkanı Eric Zemmour aşırı sağ adaylar olarak öne çıkıyor.
Sol cepheden, Boyun Eğmeyen Fransa Partisi lideri Jean-Luc Melenchon, ilk turu geçebilecek tek sol aday olarak gösteriliyor.
MEVCUT CUMHURBAŞKANI MACRON
2017'de öne çıkardığı liberal politikalarla cumhurbaşkanı görevine seçilen Macron'un popülaritesi, dünya gündeminde de yankı uyandıran sarı yelekliler hareketi ile ekonomik ve toplumsal sorunlar nedeniyle düştü.
Kovid-19 salgını döneminde ekonomik sıkıntılara yönelik eleştirilerin odağını değiştirmek için Müslümanları hedef alan bir yasayı gündeme getiren Macron, uluslararası toplum, sivil toplum kuruluşları, insan hakları savunucuları tarafından ülkede Müslümanlara karşı zulüm ortamı oluşturmak, İslamofobiyi kurumsallaştırmak ve ayrımcılıkla suçlandı.
Anketler, seçimin ikinci turunun Macron ve aşırı sağcı adaylardan biri olan Le Pen'in arasında geçeceğini gösteriyor.
OY KULLANACAK "KARARSIZ" SEÇMEN
Paris'in banliyösü Saint-Denis'de yaşayan Virginie Diawara, seçime bir gün kalmasına rağmen hala kimin için oy vereceğini bilmediğini söyledi.
Diawara, seçime katılan adayların beklentisinin altında olduğunu belirterek buna rağmen yine oy kullanmaya gideceğini aktardı.
Bir diğer seçmen Jerome Radal ise seçim sürecinin gerçek gündemden uzak geçmesinden yakınarak, kesin olmamakla birlikte Melenchon'a oy vermeyi düşündüğünü dile getirdi.
Üniversitede öğrenci Hasna Bodilis de bu seçimde hiçbir adayın öne çıkmadığını ancak yine de oyunun boşa gitmemesi için Melenchon'u tercih edeceğini vurguladı.
"SEÇİM ÖNCESİ VERİLEN VAATLER SONRASINDA YERİNE GETİRİLMİYOR"
29 yaşındaki Jordan Grougi ise seçimin ilgisini çekmediğini ifade ederek "(Adaylar) Bize bir şeyler vadediyorlar, ama biz onların gerçekleştiğini asla göremiyoruz." diye konuştu.
Grougi bu nedenle oy vermeye gitmeyeceğini dile getirdi. 30 yaşındaki Sarah Lechuga ise kriz zamanında istikrarı korumak adına seçimini Macron'dan yana yapacağını ifade etti. Lechuga bir partinin veya cumhurbaşkanının yaptıklarının tam anlaşılması için tek bir dönemin yeterli olmayacağını savundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YDS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile YDS sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek? Sınav giriş belgesi sorgulama...
- Nisan ara tatili kaç gün sürecek 2022? Nisan ara tatili ne zaman başlıyor? MEB açıkladı...
- OGM 5 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? OGM işçi alımı başvuruları başladı mı?
- AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Online, yüz yüze...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Benzin indirimi son gelişmeler: 8 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları....
- SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat kesildi! EYT'li için 3 ayrı hesap sıralandı! Emekli maaşı artırmanın yolu...
- AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı?
- İŞKUR'a başvuran 15-60 yaş arası herkes yararlanacak! 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! %70 istihdam zorunluluğu...
- Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman ödenecek? 2022 Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri..
- KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCU KADROSU: Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Kasaba Doktoru dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor?
- Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz dizisi neden yok, final mi yaptı? 8 Nisan Show TV yayın akışı...