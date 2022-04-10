Fransa'da ırkçıların iktidar mücadelesi! 6 milyon Müslüman tehlikede mi?

Fransa'nın hali hazırda şu anki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil olmak üzere 12 aday seçim yarışına katıldı. Seçim sonuçları 13 Nisan'da açıklanacak. Öte yandan Fransa'da yıllardan beri süregelen İslamofobi ve ırkçılık anlayışı tüm dünyada endişeler yaratıyor. Seçimin sonucu ülkede yaşan 6 milyon Müslüman'ın hayatını nasıl etkileyecek bilinmiyor. Macron'un en büyük rakibi ise aşırı sağcı Le Pen. Le Pen ise hem ırkçı hem de Müslüman bireylere karşı söylediği skandal sözlerle biliniyor. İşte İslamofobi ve ırkçılık gölgesinde Fransa ve seçime katılan 12 aday...

Giriş Tarihi: 10.04.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 12:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL