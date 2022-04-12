Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Putin’den flaş açıklama: Başarıya ulaşana dek sürecek

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

Vladimir Putin bir son dakika açıklamasında bulunarak operasyonların başarıya ulaşana kadar devam edeceğini söyledi. Putin açıklamasında, "Ukrayna'da askeri operasyon düzenleyerek Rusya'yı koruyoruz. Başka seçeneceğimiz yoktu. Dünyanın geri kalanından izole olma gibi bir planımız yok. Ukrayna'da başarılı olana kadar operasyonlara devam edeceğiz. Zaten Rusya'yı izole etmek de imkansız. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız" sözlerine yer verdi.