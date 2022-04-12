Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Putin'den flaş açıklama: Başarıya ulaşana dek sürecek
Son dakika haberi...Rusya Devlet Başkanı Putin, "Askeri operasyonlarımız başarıya ulaşana dek sürecek. Operasyonda hedeflerimize ulaşacağımız konusunda şüphe yok" dedi.
Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ediyor. Son olarak geçen hafta ortaya çıkan Ukayna'nın başkenti Kiev yakınındaki Buça görüntüleri uluslararası alanda tepki çekti. Öte yandan tüm dünyada savaşın bitmesi için çağrılar yapılıyor. 'Savaş bitecek mi?' sorusuna Rusya'nın Uzak Doğusu'nda bulunan Vostochy Uzay Üssü'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Rusya lideri Vladimir Putin son noktayı koydu.
"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"
Vladimir Putin bir son dakika açıklamasında bulunarak operasyonların başarıya ulaşana kadar devam edeceğini söyledi. Putin açıklamasında, "Ukrayna'da askeri operasyon düzenleyerek Rusya'yı koruyoruz. Başka seçeneceğimiz yoktu. Dünyanın geri kalanından izole olma gibi bir planımız yok. Ukrayna'da başarılı olana kadar operasyonlara devam edeceğiz. Zaten Rusya'yı izole etmek de imkansız. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız" sözlerine yer verdi.
"KABUL EDİLEMEZ"
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Donbas'taki 'soykırım' artık tolere edilemez" sözlerine yer verdi. Ayrıca Putin bu 'özel askeri operasyonda' hedeflerine ulaşacakları konusunda hiçbir şüphelerinin olmadığını da dile getirdi.
SAVAŞIN ETKİLERİ
Öte yandan savaşın yıkıcı gücü hız kesmeden devam ediyor. Dün ve bugün Buça'dan gelen ceset görüntüleri yine tüm dünyanın gündemine oturdu. Savaş nedeniyle milyonlarca insan yerinden edilirken, kesin ölenlerin sayısını bilmek de imkansız.
İKİ TARAF DA AĞIR KAYIPLAR VERİYOR
Hem Rus birlikleri hem de Ukrayna güçleri cephe hattında ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna'nın bugün açıkladığı rakamlara göre Rus güçleri Rus ordusu 19 bin 600 asker, 157 uçak, 140 helikopter ve 732 tankını kaybetti.
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