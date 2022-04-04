Fransa’da hedef başörtüsü! Marine Le Pen’den hadsiz sözler: Yasaklayacağım

"Ben de 1 milyon yasa dışı, suçlu yabancı sığınmacıyı sınır dışı edeceğim." diyen Zemmour, çifte vatandaşlığı olan suçluların Fransız vatandaşlığını iptal etmeyi vadetti.

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