Son dakika: Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde flaş gelişme: Macron ve Le Pen 2. tura kaldı

Öte yandan Paris'teki bir seçim merkezine oy kullanmaya gelen Sabine Granovsky, yaptığı açıklamada, siyasetle çok fazla ilgilenmediğini ve Macron'a oy verdiğini söyledi.

Penelope Vincent da adaylar arasında en beğendiği siyasetçinin Macron olduğunu, onun ikinci tura geçmesini istediğini belirtti.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı ve 19.00'da sona erdi.

Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabiliyor.



