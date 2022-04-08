08 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rus birlikleri Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketlerle vurdu

Son dakika: Rus birlikleri Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketlerle vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Rus birlikleri Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketlerle vurdu

Ukrayna, iki Rus roketinin ülkenin doğusundaki Kramatorsk kentinde tren istasyonunu vurduğunu açıkladı. Tahliye edilmeyi bekleyen sivillerin beklediği istasyondan gelen görüntüler kan dondururken, saldırı nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

Rus işgalinin 44. gününde Ukrayna yine kana bulandı. Ülkenin doğusunda bulunan Kramatorsk kentindeki bir tren istasyonu, Rus roketlerinin hedefi oldu.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Donetsk Valisi, tren istasyonunda tahliye edilmeyi bekleyen binlerce sivil bulunduğunu aktardı. Bölgeden gelen görüntüler kan dondururken, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, birçok insanın ise yaralandığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA