08 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de enflasyon tepe yaptı

ABD'de enflasyon tepe yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2022
ABONE OL
ABD’de enflasyon tepe yaptı

Goldman Sachs uzmanları, ABD'de enflasyonun zirve yaptığını ve %4'ün altına düşmesini beklediklerini belirterek, 2023'te resesyon olasılığının artacağına inandıklarını belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA