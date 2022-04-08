ABD’den Yunanistan’a soğuk duş! Türkiye’yi haklı çıkardı: EastMed çok gereksiz

DAHA ÇEVRECİ OLMAYA VURGU

Nuland sözlerine, "Bundan 10 yıl sonra enerjide çok daha çevreci ve çok daha çeşitli olmak istiyoruz. Dolayısıyla hidrokarbon bağlamında istediğimiz şey, bu kısa geçiş döneminde bize daha fazla gaz ve petrol sağlayacak seçeneklerdir" ifadeleriyle devam etti.