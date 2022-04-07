Son dakika: Rusya: Ukrayna’da ciddi kayıplar verdik

KAÇ SİVİL ÖLDÜ?

24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana kaç sivilin öldüğü sorulan Peskov, rakamları "teyit edemedikleri" için cevap vermek istemediğini söyledi.

"UKRAYNA'DA CİDDİ KAYIPLAR VERDİK"

Peskov, kaç Rus askerinin öldürüldüğüne ilişkin bir soru üzerine ise tam bir sayı vermese de "Önemli sayıda asker kaybımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi." diye konuştu.