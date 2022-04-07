Son dakika: Rusya: Ukrayna'da ciddi kayıplar verdik
Rusya'dan Ukrayna savaşına dair kritik bir özeleştiri açıklaması geldi. Güne bomba gibi düşen açıklamayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptı.Peskov, "Ciddi kayıplar verdik. Bizim için büyük trajedi" dedi.
BUÇA AÇIKLAMASI: REDDEDİYORUZ
Sokaklarda sivil cesetler olduğunu gösteren uydu görüntüleri ve fotoğrafların "sahte" olduğunu öne süren Peskov, "Buça sokaklarındaki cesetlere ilişkin vahşetle Rus ordusunun ortak bir yanı olabileceğini reddediyoruz." dedi.
KAÇ SİVİL ÖLDÜ?
24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana kaç sivilin öldüğü sorulan Peskov, rakamları "teyit edemedikleri" için cevap vermek istemediğini söyledi.
"UKRAYNA'DA CİDDİ KAYIPLAR VERDİK"
Peskov, kaç Rus askerinin öldürüldüğüne ilişkin bir soru üzerine ise tam bir sayı vermese de "Önemli sayıda asker kaybımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi." diye konuştu.
"ORDUMUZ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"
Kremlin'in savaşın bittiğini görmek istediğini kaydeden Peskov, "Ordumuz bu operasyonu sona erdirmek için elinden geleni yapıyor." şeklinde konuştu.
"OPERASYON HEDEFİNE ULAŞACAK"
Kremlin Sözcüsü, gelecek günlerde veya öngörülebilir gelecekte bu operasyonun hedeflerine ulaşacağını veya Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerle savaşın biteceğini umduğunu ifade etti.
"NATO BARIŞÇIL BİR İTTİFAK DEĞİL"
NATO'nun asıl amacının Rusya'nın karşısına çıkmak olduğunu vurgulayan Peskov, NATO'nun işgal nedeniyle artık daha güçlü olduğunu belirtti. Peskov, "Durumu yeniden dengelememiz gerekiyor ve kendi güvenliğimizi sağlamak için ek önlemler almalıyız. Çünkü NATO'nun barışçıl bir ittifak değil, bir çatışma makinesi olduğuna derinden inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Peskov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması halinde "Rusya'nın güvenliğini sağlamak için Batı kanadını daha sofistike hale getirmek zorunda kalacağını" kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçlarından yargılanması çağrıları da sorulan Peskov, "Bunu bir olasılık olarak görmüyoruz, gerçekçi de bulmuyoruz." dedi.
KAÇ BİN RUS ASKERİ UKRAYNA'DA ÖLDÜ?
Ukrayna, Rusya'nın 18 binden fazla asker kaybettiğini öne sürüyor.
RUS LİDER PUTİN BAŞKANLIĞINDA UKRAYNA TOPLANTISI
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna'daki savaşı ve Rusya-Ukrayna müzakerelerini görüştü. Görüşmeye dair Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklama yaptı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in başkanlığındaki güvenlik konseyi toplantısında katılımcıların Ukrayna'da devam eden "özel askeri operasyonun" seyrini müzakere ettiğini belirtti.
"UKRAYNA'YA KARŞI AKTİF OLMALIYIZ"
Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin de ele alındığını kaydeden Peskov, "Toplantıda Buça örneğinde olduğu gibi, Ukrayna tarafının enformasyon ve diğer sabotajlarına aktif bir şekilde karşı koyma ihtiyacı da vurgulandı." ifadesini kullandı.
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