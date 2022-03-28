Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşında! Zelenskiy'den flaş açıklama: 2 binden fazla yetim çocuk...
Rusya-Ukrayna savaşında 1 ay geride kalırken çatışma bölgelerinde sıcak temaslar devam ediyor. Ukrayna tarafından peş peşe gelen açıklamalarda Rus ordusuna ağır kayıplar yaşattıkları belirtildi. 17 bin Rus askerinin öldürüldüğü belirtilirken, Rusya'nın Çernobil'den çekildiği de ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun kuşatması altındaki Mariupol kentinden 2 binden fazla yetim çocuğun alıkonulduğunu, çocukların nerede olduklarının bilinmediğini söyledi. İşte Rusya-Ukrayna savaşındaki tüm gelişmeler...
Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 17 bin askerini, 123 uçağını, 127 helikopterini ve 586 tankını kaybettiği bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-28 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.
Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 123 uçak, 127 helikopter, 586 tank, 1694 zırhlı araç, 302 top, 95 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus güçleri 1150 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 66 insansız hava aracını da kaybetti.
ZELENSKİY'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun kuşatması altındaki Mariupol kentinden 2 binden fazla yetim çocuğun alıkonulduğunu, çocukların nerede olduklarının bilinmediğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Elde ettiğimiz verilere göre 2 binden fazla çocuk ülkeden çıkarıldı. Bu da kaçırıldıkları anlamına geliyor. Bu çocukların tam olarak nerede olduklarını bilmiyoruz. Anne babası olan ve olmayan çocuklar vardı. Bu bir felaket, bu korkunç" dedi.
"İKİ GÜNDE BİR MARIUPOL'DAKİLERLE GÖRÜŞÜYORUM"
Zelenski, iki günde bir kez Mariupol'da kuşatmayı savunan birliklerle ve aileleriyle görüştüğünü belirterek, "Her iki günde bir mutlaka iletişime geçiyorum. Ben de onlara her şeyi anladığımı, kesinlikle geri döneceğimizi söyledim. Ancak ayrılmanız gerektiğini düşünüyorsanız ve bunun doğru olduğunu, hayatta kalabileceğinizi düşünüyorsanız, yapın dedim. Onlara bu seçeneği verdim. 'Yapamayız, yaralılar burada, yaralıları bırakmayacağız' dediler. Ölülerini bırakmayacaklarını belirttiler" ifadelerini kullandı.
Fomiçev, Rus ordusunun bölgeden ayrıldığını belirterek, "Rus askerleri, Çernobil'de yapmayı düşündükleri işi tamamladılar. Kasabayı araştırdılar ve bugün de bölgeyi terk ettiler. Şuan da kasabada hiç Rus askeri yok" ifadelerini kullandı.
Çernobil'de bulunan Slavutıç kasabası dün günün erken saatlerinde Rusya ordusunun kontrolüne geçmiş, Slavutıç Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, kasabanın Rusya tarafından işgal edildiğini açıklamıştı.
Fomiçev, "3 gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldık. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduk. Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında" demişti.
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