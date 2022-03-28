Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşında! Zelenskiy’den flaş açıklama: 2 binden fazla yetim çocuk...

"İKİ GÜNDE BİR MARIUPOL'DAKİLERLE GÖRÜŞÜYORUM"

Zelenski, iki günde bir kez Mariupol'da kuşatmayı savunan birliklerle ve aileleriyle görüştüğünü belirterek, "Her iki günde bir mutlaka iletişime geçiyorum. Ben de onlara her şeyi anladığımı, kesinlikle geri döneceğimizi söyledim. Ancak ayrılmanız gerektiğini düşünüyorsanız ve bunun doğru olduğunu, hayatta kalabileceğinizi düşünüyorsanız, yapın dedim. Onlara bu seçeneği verdim. 'Yapamayız, yaralılar burada, yaralıları bırakmayacağız' dediler. Ölülerini bırakmayacaklarını belirttiler" ifadelerini kullandı.