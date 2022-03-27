Azerbaycan Savunma Bakanlığından Rusya’ya yalanlama: Azerbaycan ordusu geri çekilmedi

22 Şubat'ta Rusya ile Azerbaycan arasında imzalanan 'Müttefiklik Faaliyetleri Hakkında Beyanname'de, 'Rusya ve Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik faaliyeti, bağımsızlığa karşılıklı saygı, devlet egemenliği, toprak bütünlüğü ve iki ülkenin devlet sınırlarının dokunulmazlığı, birbirlerinin içişlerine karışmama, eşitlik, karşılıklı yarar, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi, güç kullanılmaması ve güçle tehdit etmemek ilkelerine sadakat üzerinde kuruyor.' diye belirtiyor.

Beyannamenin 18. maddesine göre Rusya ve Azerbaycan uluslararası terörizm, aşırılıkçılık ve ayrılıkçılık tehdidiyle mücadele etmek ve bunları etkisiz hale getirmek için çabalarını birleştiriyor.