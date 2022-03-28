Hollandalı enerji uzmanından Türkiye itirafı: Orta Doğu ve Avrupa’nın ortasındasınız büyük bir jeo-stratejik siyasetiniz var

"DÜNYA ŞU ANDA TÜRKİYE İLE KONUŞUYOR"

Türkiye'nin mevcut durumunun bugünlerde çok önemli olduğunu belirten Hollandalı enerji danışmanı Widdershoven "Dünya şu anda Türkiye ile konuşuyor. İnsanlar yol kat ederek Ankara'ya geliyor" dedi. Widdershoven, Hollanda'nın Türkiye'de büyük hacimli yatırımları olduğunu ve güçlü bir Türk ekonomisinden en büyük faydayı Hollanda'nın göreceğini ifade etti.

Büyük anlaşmazlıkların birlikte çalışmaya engel olmayacağını ifade eden Widdershoven, 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'dan en büyük zararın Hollanda'nın gördüğünü ancak konu birlikte çalışmaya gelince çalışmaya iki ülkenin bunu başarabildiğini ve fayda sağladığını vurgulayarak "Benim anneannemin 3 oğlu savaşta öldü, buna rağmen Avrupa Birliği'nde Almanya'ya karşı çıkmadı, iki ülkenin birlikte çalışmasına karşı çıkmadı. Ben Almanya sınırına çok yakın oturuyorum, çocuklarım gezerken sınırın nerede olduğunu bile bilmiyor" dedi.