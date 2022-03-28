28 Mart 2022, Pazartesi
NATO birlikleri Rusya'nın dibinde! Cold Response operasyonu başladı
NATO birlikteleri Norveç'e ait Rusya'ya yakın bölgelerde tatbikatlarına devam ediyor. Dünya basınının anbean takip ettiği Cold Response adlı operasyonun görüntüleri dikkat çekti. Tatbikatın Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgisi olmadığı açıklanırken, planın 8 ay önce yapıldığı belirtildi. 14 Mart'ta başlayan, 27 ülkeden 30 bin askerin katıldığı, 220 savaş uçağı, ikisi uçak gemisi olmak üzere 50 geminin katıldığı operasyonun 1 Nisan'da tamamlanması planlanıyor.
Giriş Tarihi: 28.03.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 09:34
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