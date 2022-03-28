NATO birlikleri Rusya’nın dibinde! Cold Response operasyonu başladı

Ancak operasyonun Rusya'nın sınır komşusu Norveç'te yapılması, NATO üyesi olmamasına rağmen diğer komşusu Finlandiya'nın da katılımcılar arasında yer alması ve son 30 yıldır Kuzey Kutbu'nda yapılan en büyük tatbikat olması nedeniyle dikkati çekiyor.