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NATO birlikleri Rusya'nın dibinde! Cold Response operasyonu başladı

NATO birlikteleri Norveç'e ait Rusya'ya yakın bölgelerde tatbikatlarına devam ediyor. Dünya basınının anbean takip ettiği Cold Response adlı operasyonun görüntüleri dikkat çekti. Tatbikatın Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgisi olmadığı açıklanırken, planın 8 ay önce yapıldığı belirtildi. 14 Mart'ta başlayan, 27 ülkeden 30 bin askerin katıldığı, 220 savaş uçağı, ikisi uçak gemisi olmak üzere 50 geminin katıldığı operasyonun 1 Nisan'da tamamlanması planlanıyor.

Giriş Tarihi: 28.03.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 09:34
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NATO birlikleri Rusya’nın dibinde! Cold Response operasyonu başladı

NATO, Rusya'nın komşusu Norveç'te soğuk hava koşullarında kara, hava, deniz tatbikatlarından oluşan son 30 yılın en büyüğü niteliğindeki operasyonuna devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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NATO birlikleri Rusya’nın dibinde! Cold Response operasyonu başladı

NATO, üyelerinden Norveç'te 14 Mart'ta başlayan devasa bir tatbikat yürütüyor.

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NATO birlikleri Rusya’nın dibinde! Cold Response operasyonu başladı

NATO'nun tatbikatı duyurduğu yazılı açıklamasında, "Cold Response" ismi verilen operasyonun 8 ay öncesinden planlandığı ve düzenli bir tatbikat olduğu, Rusya'nın Ukrayna saldırılarıyla ilgisi olmadığı vurgulandı.

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NATO birlikleri Rusya’nın dibinde! Cold Response operasyonu başladı

Ancak operasyonun Rusya'nın sınır komşusu Norveç'te yapılması, NATO üyesi olmamasına rağmen diğer komşusu Finlandiya'nın da katılımcılar arasında yer alması ve son 30 yıldır Kuzey Kutbu'nda yapılan en büyük tatbikat olması nedeniyle dikkati çekiyor.

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NATO birlikleri Rusya’nın dibinde! Cold Response operasyonu başladı

Haziranda Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının değerlendirileceği ifade ediliyor. Böyle bir durumda Rusya'nın kuzey kanadında 1300 kilometrelik sınırda yeni bir NATO üyesi olacak.