28 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail Başbakanı Naftali Bennett Kovid-19'a yakalandı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett Kovid-19'a yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.03.2022
ABONE OL
İsrail Başbakanı Naftali Bennett Kovid-19’a yakalandı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Durumu iyi. Çalışmalarına ikamet ettiği yerden devam edecek." denildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA