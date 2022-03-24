FETÖ’nün hainliği bitmiyor! Ramazan için topladıkları ‘fakirlere yardım’ paraları bakın nereye gidiyor?

Ramazan ayına sayılı günler kala yine ortaya çıkan FETÖ'cüler, 'Ramazan gıda paketi dağıtıyoruz' diye yardımsever vatandaşları kandırmaya başladı. Başta Almanya olmak üzere, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya ve İngiltere'de organize olan FETÖ'cüler, gıda maddelerini Belçika'nın Aalst şehrinde kolileyip Yunanistan'daki kaçak FETÖ'cülere TIR'lar ile nakletmeye başladı.