FETÖ’nün hainliği bitmiyor! Ramazan için topladıkları ‘fakirlere yardım’ paraları bakın nereye gidiyor?
Yurt dışında alçak FETÖ’cüler, Ramazan ayı öncesi yardımsever vatandaşlardan ‘Fakirlere yardım’ adı altında para topluyorlar. Gelen yardım paralarıyla aldıkları gıdaları da paketleyerek Yunanistan’daki kaçak FETÖ’cülere yolluyorlar.
Ramazan ayına sayılı günler kala yine ortaya çıkan FETÖ'cüler, 'Ramazan gıda paketi dağıtıyoruz' diye yardımsever vatandaşları kandırmaya başladı. Başta Almanya olmak üzere, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya ve İngiltere'de organize olan FETÖ'cüler, gıda maddelerini Belçika'nın Aalst şehrinde kolileyip Yunanistan'daki kaçak FETÖ'cülere TIR'lar ile nakletmeye başladı.
AB FETÖ'YE GELİNCE KURALLARI BOZUYOR
Avrupa'da yardım toplamanın belli kuralları var. Ancak AB devletleri, sıkı kuralları, FETÖ'ye gelince gevşetiyor. Avrupa'nın bütün ülkelerinde örgütlenen FETÖ'cüler, kendilerine devletlerin sağladığı bu imtiyazları sonuna kadar kullanıyor. Önceden bu tür faaliyetleri gizli yapan hainler artık gizlemeye gerek duymuyor, yardımları Yunanistan'daki kaçak arkadaşlarına ulaştıracaklarını açıkça beyan ediyorlar.
İNSANLARIN YİNE DUYGULARI SÖMÜRÜLÜYOR
Avrupa'nın değişik ülkelerinde yaşayan FETÖ'cüler, Türkiye'nin tüm uyarılarına ve bilgilendirmelerine rağmen, devletlerden yardım almayı sürdürüyorlar. Gazete, televizyon ve internet sitelerinin yanında sosyal medyayı da kullanan hainler, kapı kapı dolaşıp mağduriyetlerini anlatıyorlar. Yardım derneği altında örgütlenen hainler, Türkiye'den kaçan firari örgüt üyelerine yardım sağlıyorlar.
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