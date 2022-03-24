Ukrayna-Rusya savaşında son durum | Ukrayna Rus gemisini vurdu
Ukrayna Rusya savaşı 29. gününde de devam ediyor. Moskova yönetiminin BMGK'ye sunduğu Ukrayna'ya yardım tasarısı gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke çekimser kaldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Rusya Ukrayna'nın gücünü hafife aldı. Doğu kanadında askeri varlığımızı güçlendirme kararı aldık." dedi. Ukrayna ordusunun, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğu bildirildi. İşte dakika dakika savaşın yaşandığı Ukrayna'dan son dakika haber ve gelişmeler...
ZELENSKİY'DEN 'KÜRESEL PROTESTO' ÇAĞRISI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 24 Şubat'ta başlayan Rusya işgalinin başından bu yana her gece bir video mesaj paylaşıyor. Perşembe günü savaş birinci ayını doldururken, İngilizce bir video yayımlayan Zelenskiy dünya genelinde herkese Rusya'yı protesto etme çağrısı yaptı:
"Rusya'nın savaşı sadece Ukrayna'ya karşı değil. Anlamı çok daha geniş. Rusya bu savaşı özgürlüğe karşı başlattı. Rusya, Avrupa'daki tüm insanların özgürlüğünü yok etmeye çalışıyor. Tüm dünyadaki insanların... Sadece sert ve şiddetli güç kullanımının işe yaradığını göstermeye çalışıyor. Dünya Rusya'ya dur demeli, dünya savaşı durdurmalı. Bir ay oldu bile... Bu kadar uzun. Meydanlarınıza, sokaklarınıza çıkın. Görünür olun ve sesinizi duyurun. İnsanların, özgürlüğün, barışın önemli olduğunu, Ukrayna'nın önemli olduğunu söyleyin."
7 BİNDEN FAZLA MARİUPOL SAKİNİNİN TAHLİYE EDİLDİĞİNİ
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 7 binden fazla Mariupol sakininin tahliye edildiğini açıkladı. Vereşçuk, sosyal medya üzerinden yayınladığı görüntüde, Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı yerlerden sivillerin tahliye süreci ile ilgili bilgi paylaştı.
Mariupol sakinlerinin tahliyesi için insani yardım koridorlarını çalıştırdıklarını belirten Vereşçuk, "Berdyansk kentinden 1100 Mariupol sakini tahliye edildi. Ayrıca 5 bin 926 kişi şahsi araçlarla Mariupol şehrinden insani yardım koridorlarından Zaporijya kentine ulaştı." dedi.
Mariupol'ün bazı köylerinde tahliyelerin Rus askeri güçlerince engellendiğini vurgulayan Vereşçuk, Berdyansk'a tıbbi ve gıda malzemelerini ulaştırdıklarını ve buradaki tahliyelere yarın devam edeceklerini dile getirdi.
PENTAGON: 800 MİLYON DOLARLIK ASKERİ YARDIM SEVKİYATINA BAŞLIYORUZ
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık büyük askeri yardım paketi kapsamında bu hafta içinde sevkiyatlara başlayacaklarını belirtti.
Pentagon'un bir üst düzey temsilcisi, bugünkü basın brifinginde, "Başkanın onayladığı yeni 800 milyonluk büyük dilim ertesi gün ya da o civarda ulaşmaya başlamalı" ifadesini kullandı.
İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER
10.15: Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 15 bin 800 askerini, 108 uçağını, 124 helikopterini ve 530 tankını kaybettiği bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-24 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.
Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 15 bin 800 asker öldürüldü, Ruslara ait 108 uçak, 124 helikopter, 530 tank, 1597 zırhlı araç, 280 top, 82 roketatar sistemi ve 47 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus güçleri 1033 araç, 4 hafif sürat teknesi, 72 yakıt aracı ve 50 insansız hava aracını da kaybetti.
10.13: Ukrayna ordusunun, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğu bildirildi. Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi." ifadesi kullanıldı.
Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook hesabından, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
10.01: Kritik NATO Zirvesi başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunarak "Rusya Ukrayna'nın gücünü hafife aldı. Doğu Kanadında askeri varlığımızı güçlendirme kararı aldık. Kimyasal silahlar savaşı farklı bir noktaya götürür." dedi.
06.44: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın bir ayda Kiev şehrini kuşatamadığını bildirdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya bir ay önce başlattığı savaş ve cephelerdeki son durumu değerlendirildi.
Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına giremediğini, Kiev şehrini kuşatamadığını ve Ukrayna'nın sol yakası üzerinde kontrol kurma görevini yerine getirmediği belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol'u ele geçirmek amacıyla saldırıyı yeniden başlatma girişimlerinden vazgeçmediğine dikkat çekildi. Rusya Silahlı Kuvvetlerin cephedeki durumu iyileştirmek için, Ukrayna sınırlarına yeniden konuşlandırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Son 24 saatte, Kalinovka, Gorinka, Puşa-Voditsa, Novıye Petrovtsi, Romanovka ve Kiev şehrinin kuzeydoğusunun topçu atışlarıyla vurulduğu hatırlatıldı.
Mariupol'daki sivil altyapı tesislerinin de hava ve topçu atışları altında kalmaya devam ettiği aktarıldı.
03.23: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın, Rusya Federasyonu'nun güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmediğini belirterek, dünya kamuoyuna savaşı durdurmaları çağrısında bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın 30. gününde sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntülü mesajda ulusa seslenen Zelenskiy, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya acımasızca açtığı savaşta bir ayı geride bıraktıklarını belirtti. Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya Federasyonu'nun güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmedi. Şimdi bile, sizin topraklarınıza değil, topraklarımızdaki halkımıza barışı geri getirmek için her şey yapıyoruz." dedi.
Rusya vatandaşlarına seslenerek, aralarında devletlerinin politikasından iğrenen çok kişi bulunduğundan emin olduğunu dile getiren Zelenskiy, şöyle devam etti:
"Kimilerinizin televizyon kanallarınızda gördüklerinden bıktığından eminim. Propagandacıların maaşları sizin vergilerinizden ödeniyor. Rusya vatandaşları daha da yoksullaşıyor. Her geçen gün hükümetinizin sizi daha da yoksullaştırmak, dünyadan izole etmek, kontrol etmek ve savaşa ölmeye göndermek için sizden vergi alması aptalca değil mi?"
Zelenskiy, "Bu nedenle, barışı arzulayan Rusya vatandaşları oğullarınızı savaştan kurtarın. Onlara savaş hakkındaki gerçekleri anlatın. Savaşa vergilerinizi vermemek için Rusya'yı terk edin." ifadelerini kullandı.
"RUSYA'NIN UKRAYNA İŞGALİ SADECE BAŞLANGIÇ"
Rusya'nın savaşının sadece Ukrayna'ya karşı açılan bir savaştan ibaret olmadığına dikkati çeken Zelenskiy, şöyle devam etti:
"Bu çok daha geniş. Rusya bu şekilde özgürlüğe karşı bir savaş başlattı. Ukrayna toprakları Rusya için sadece bir başlangıç. Rusya, Avrupa'daki ve dünyadaki tüm insanların özgürlüğünü almaya çalışıyor, Sadece kaba ve vahşi gücün önemli olduğunu, insanların ve bizi insan yapan her şeyin önemli olmadığını göstermeye çalışıyor."
"HEPİMİZ RUSYA'YI DURDURMALIYIZ, DÜNYA SAVAŞI DURDURMALI"
Dünya kamuoyuna seslenen Zelenskiy, "Hepimiz Rusya'yı durdurmalıyız, dünya savaşı durdurmalı. Ukrayna'yı desteklemek için çalışan herkese minnettarım ama savaş devam ediyor. Sivillere yönelik terör devam ediyor. Bir ay oldu. Bu çok uzun. Kalbim, Ukraynalıların kalbi ve dünyadaki tüm özgür insanların kalbi kırılıyor. Bu yüzden sizlerden savaşa karşı çıkmanızı istiyorum." diye konuştu.
00.30 ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık büyük askeri yardım paketi kapsamında bu hafta içinde sevkiyatlara başlayacaklarını belirtti.
00.10 Rusya'nın BMGK'ye sunduğu Ukrayna'ya yardım tasarısı gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke çekimser kaldı.
SAVAŞIN 28. GÜNÜNDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
21.05 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediği sonucuna ulaştığını açıkladı.
19.51 Rus Ordusu, önceki gün Kiev'in Podil bölgesinde vurduğu AVM'ye yeniden saldırdı. AVM ve çevresine 4 adet top atışı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
19.03 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş ile uluslararası hukuku alenen ihlal ettiğini ve bu durumun kabul edilemeyeceğini belirterek savaşın derhal durdurulması çağrısında bulundu.
17.42 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna'daki durumu ele aldı.
16.15 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya avro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." dedi.
15.40 Belarus, Brest kentindeki Ukrayna Konsolosluğu'nu kapatma kararı aldı. Belarus, bazı Ukraynalı diplomatlardan ülkeyi terk etmelerini istedi.
13.08: Kremlin Sözcüsü Peskov: "(Ukrayna'da NATO barış gücü konumlandırılması ihtimali) Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır"
Peskov: "Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki olası herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir"
12.43: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekildiği, ateşkes sağlandığı ve ülkesinin güvenliğinin garanti edildiği takdirde, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu bildirdi.
RUSYA'DAN BARIŞ GÜCÜ UYARISI
11.44: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Ukrayna'ya barış gücü göndermesinin Rusya ile NATO silahlı kuvvetleri arasında doğrudan çatışmaya sebep olacağını söyledi.
Lavrov, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünde (MGIMO) yaptığı konuşmada güncel konularda değerlendirmelerde bulundu.
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için yapılan müzakerelerin zor ilerlediğini belirten Lavrov, "Çünkü Ukrayna tarafı, müzakereler sırasında üzerinde anlaşmaya varılması gereken şeyleri anladığını ifade etmiş gibi görünse de kendi tekliflerini reddederek sürekli pozisyon değiştiriyor." dedi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin hızlı şekilde tamamlanmasının ABD'nin çıkarına olmadığını savunan Lavrov, ABD'nin Rusya'nın çatışma halinde olmasını ve Ukrayna'ya silah sevkiyatına devam etmek istediğini dile getirdi.
Sovyet yapımı MİG tipi savaş uçaklarının Doğu Avrupa'dan Ukrayna'ya devri konusunda Batı'nın kışkırtıcı açıklamaları olduğunu bildiren Lavrov, Ukrayna'ya sevk edilen Stinger silahlarının daha sonra Avrupa'ya yayılma tehlikesine dikkati çekti.
Ukrayna ile müzakere sürecinde Batılı ülkelerin arabuluculuğuna karşı olmadıklarını, ancak Moskova'nın açık kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Lavrov, Rusya'nın Ukrayna ile daha sonra kimsenin ihlal edemeyeceği güçlü anlaşmalara ihtiyacı olduğunu ifade etti.
UKRAYNA'DA NATO BARIŞ GÜCÜ RUSYA İLE ÇATIŞMA DEMEKTİR
Polonya'nın, NATO'nun Ukrayna'ya barış gücü gönderme teklifine ilişkin de değerlendirmede bulunan Lavrov, "Bunun ne anlama geldiğini anladıklarını umuyorum. Bu, Rus ve NATO silahlı kuvvetleri arasında, herkesin kaçınmak istediği, prensipte asla olmaması gerektiğini söylediği doğrudan bir çatışmadır." ifadesini kullandı.
Polonya'nın Ukrayna'ya barış gücü göndererek Lviv şehrinde karargah kurmak istediğini aktaran Lavrov, Ukrayna'ya sadece NATO barış gücü birlikleri değil, Baltık ülkeleri askeri birliklerinin Ukrayna'yı savunmak için küçük taburların gönderebileceğinin konuşulduğunu dile getirdi.
11.21: Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 15 bin 600 askerini, 101 uçağını, 124 helikopterini ve 517 tankını kaybettiği bildirildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-23 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.
Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 15 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 101 uçak, 124 helikopter, 517 tank, 1578 zırhlı araç, 267 top, 80 roketatar sistemi ve 47 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1008 araç, 4 hafif sürat teknesi, 70 yakıt aracı ve 42 insansız hava aracını da kaybetti.
Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 15 bin 600 askerini, 101 uçağını, 124 helikopterini ve 517 tankını kaybettiği bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-23 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.
Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 15 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 101 uçak, 124 helikopter, 517 tank, 1578 zırhlı araç, 267 top, 80 roketatar sistemi ve 47 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus güçleri 1008 araç, 4 hafif sürat teknesi, 70 yakıt aracı ve 42 insansız hava aracını da kaybetti.
09.15: Bölgeden son gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı. Kavasoğlu, Mariupol'de toplu mezarlar açıldığını bildirdi.
Rusya varoluşsal bir tehdide karşı nükleer silah kullanacağını açıklarken Ukrayna tarafı 15 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü ve 100'e yakın uçağın düşürüldüğünü belirtti. Öte yandan Kiev'e sızan 149 sabotajcı yakalandı.
İşte bölgede haber nöbetini sürdüren ve savaşın 28 gününe gelindiğine dikkat çeken. Kavasoğlu'nun bölgeden aktardığı son dakika gelişmeleri;
"Mariıpol'de şu anda bir insanlık dramı yaşanıyor. Dün bölgeden sadece bin 200 kişi tahliye edildi. Konvoy bölgeye ulaşmaya çalışsa bile Ukrayna'nın yaptığı açıklamaya göre Manguş'ta sivillerin geçişine izin verilmedi. Manguş'ta bulunan tahliye koridoru Ruslar tarafından bombardıman tutuldu.
Mariupol'de 100 binden fazla insan hala kurtarılmayı bekliyor. Bölgede sadece bombardıman değil meskun mahal çatışmaları da başladı. Çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Kentin tamamına neredeyse elektrik, su ve ısıtma sağlanamıyor. O bölgede Ukrayna tarafından yapılan acıkmaya göre 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti.
Mariupol'e toplu mezarlar açıldığı bilgisini paylaşmakta yarar var. Kiev'de 35 saatlik bir sokağa çıkma yasağı vardı ve bu kısa süre önce sona erdi. Kiev'de dünden beri çatışma sesleri eksik olmadı. Uçaksavarlar ateşlendi, mermi sesleri geldi.
Ukrayna'nın güneyinde bulunan Herson'da havalimanı Rusların kontrolüne geçmişti ancak Ukrayna geri almak için saldırılara devam ediyor. Rus ordusunun uçaklarını geri çektiği bilgisi paylaşılırken çok fazla sayıda teçhizata zarar geldi. Ukrayna'nın güneyinde Rus birliklerinin 3 günlük lojistik desteği ve gıdası kaldığı belirtiliyor."
05.20: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rus ordusunun abluka altına aldığı Herson şehrinin insani felaketle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Nikolenko, sosyal medya üzerinden Ukrayna'nın Herson kentindeki duruma dair açıklamalarda bulundu.
Rus askeri güçlerinin Herson'u kuşattığına dikkati çeken Nikolenko, şu ifadeleri kullandı:
"300 bin Herson sakini, Rus ordusunun ablukası nedeniyle insani felaketle karşı karşıya. Herson'daki gıda ve ilaç stokları neredeyse tükenmek üzere. Ancak Rusya, sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorlarını açmayı reddediyor."
Rusya'nın eylemlerini "barbarca" şeklinde nitelendiren Nikolenko, bunun durdurulması gerektiğini vurguladı.
04.46: Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın ülkesine yönelik başlattığı savaşın durdurulmasında Çin'in "belirgin" rol oynaması gerektiğini bildirdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yermak, "Kiev, Pekin'in savaşın durdurulmasında daha belirgin rol oynayacağını umuyor." ifadesini kullandı.
Yermek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesini beklediklerini vurguladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, Çin'e Ukrayna'daki durumun çözüm sürecinde yer alması gerektiğini belirtmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de aynı gün Rusya ve Ukrayna'nın aralarındaki diyaloğu sürdürmesi ve müzakerelerde barışın tesis edilmesi gerektiğini bildirmişti.
04.17: Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın Borispol, Herson ve Kryvyi Rih ve başkent Kiev'e gece yarısı roketlerle saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusu ise, Luhansk bölgesinde yer alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırı düzenledi.
03.16: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin "zor" ve "tartışmalı" şekilde devam ettiğini bildirdi.
Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya ile müzakere ve ülkesindeki çatışma bölgelerinden sivillerin tahliye süreçlerine dair açıklamalarda bulundu.
Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecine değinen Zelenskiy, "Rusya'yı barışa ve bu acımasız savaşı sonlandırmaya zorlamak için çeşitli düzeylerde çalışmalara devam ediyoruz." dedi.
Müzakerelerin her gün yapıldığını belirten Zelenskiy, "Müzakereler çok zor ve bazen tartışmalı şekilde devam ediyor ancak adım adım ilerliyoruz." şeklinde konuştu.
Hafta içinde NATO, G7 ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinin yapılacağına dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketlerinin uygulanabileceğini ifade etti.
"MARİUPOL KENTİNDE 100 BİN KİŞİ BULUNUYOR"
Rus ordusunun Mariupol kentine sürekli saldırı düzenlediğine dikkati çeken Zelenskiy, söz konusu şehirde yaklaşık 100 bin kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.
Buradaki sivilleri insani yardım koridorlarından tahliye etmeye çalıştıklarını dile getiren Zelenskiy, ancak bunun Rus güçlerince engellendiğini söyledi.
Zelenskiy, insani yardım konvoyu ile Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışanlarının ele geçirildiğine işaret ederek, "İnsanlarımızın serbest bırakılması ve insani yardım koridorlarının çalışmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Gün içinde yaklaşık 7 bin Mariupol sakininin tahliye edildiğini belirten Zelenskiy, yarın buradaki tahliyelere devam edeceklerini vurguladı.
00.59: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'da belirlediği stratejik hedeflerin neredeyse hiçbirini elde edemediğini belirterek, Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi.
Günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşı üzerine soruları yanıtlayan Kirby, savaşın 27'nci gününde Rus ordusunun halen büyük ölçüde hedeflerini gerçekleştiremediğini ifade etti.
Bir gazetecinin "Askeri bir bakış açısıyla açısıyla, Ukrayna'nın savaşı kazanmasının mümkün olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Kirby, "Evet düşünüyoruz. Bazı yerlerde bunu yapıyorlar da. Rusların ele geçirdiği veya işgal ettiği toprakları geri almaya çalışıyorlar. Ruslar belirledikleri stratejik hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Ve ulaştıkları hedeflere de kesinlikle kolay ya da kayıpsız ulaşamadılar. Ukraynalılar çok sert bir savunma yapıyorlar." yanıtını verdi.
Kremlin Sözcüsü Dimirty Peşkov'un Rusya'nın "varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kaldığı takdirde" nükleer silahlara başvurabileceğine ilişkin yorumu üzerine bir soruya yanıt veren Kirby, Rusya'nın nükleer silah konuşlanmasını değiştirip değiştirmediğini yakından takip ettiklerini söyledi.
Kirby, "Stratejik caydırıcılık konuşlanmamızı değiştirmemiz gerektiği sonucuna varmamıza neden olacak hiçbir şey görmediğimizi söyleyebilirim. Bakan (Lloyd Austin) stratejik caydırıcılık konuşlanmamızın sadece anavatanı değil, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı da savunmak için iyi yapılandırıldığı konusunda rahat ve emin." diye konuştu.
Sözcü, Rusya'nın nükleer ile ilgili retoriğini ise "tehlikeli" olarak nitelendirdi ve bu şekilde nükleer silahları gündeme getirmenin "sorumlu bir nükleer gücün hareket etmesi gerektiği bir yol olmadığını" belirtti.
22.45: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.
Peskov, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hangi şartlar altında Rusya'nın nükleer imkanlarını kullanacağına ilişkin soruya Peskov, "Ortada ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, bu olabilir." yanıtını verdi.
PUTİN HENÜZ AMAÇLARINA ULAŞAMADI
Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, "Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı." yorumunda bulundu. Ukrayna savaşını "özel askeri harekat" olarak nitelendiren Peskov, "Operasyonumuz önceden belirlenen planlar ve amaçlar dahilinde ilerliyor." dedi.
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