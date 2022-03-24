24 Mart 2022, Perşembe
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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2022
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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresi uzatıldı

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi bir yıl uzatıldı

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