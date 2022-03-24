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FETÖ ABD ordusuna da sızmış! Pentagon'da binbaşı olan Nizamettin Gül'ün FETO ile doğrudan bağlantılı olduğu ortaya çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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FETÖ ABD ordusuna da sızmış! Pentagon’da binbaşı olan Nizamettin Gül’ün FETO ile doğrudan bağlantılı olduğu ortaya çıktı

Son dakika haberine göre: FETÖ ABD ordusuna da sızdığı ortaya çıktı. Örgütün elebaşı Fethullah Gülen ile doğrudan bağlantılı olan Nizamettin Gül’ün, Pentagon’un en önemli birimlerinden birinde binbaşı rütbesiyle, biyoterör uzmanı olarak görev yaptığı belirtildi. Gül'ün ağabeyi Esalettin Gül'ün de FETÖ'nün Erzurum il örgütlenmesinde sorumlu düzeyde görev aldığı belirlendi.

Ankara'ya ulaşan istihbarat bilgi notunda, FETÖ'cülerin yurtdışında önemli kurumlarda görevlere getirildiği belirtildi. Buna göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bizzat görüşen, örgütün üst düzey yöneticileriyle doğrudan bağlantılı olan Nizamettin Gül'ün, ABD Savunma Bakanlığı'nda 'biyoterör' uzmanı olarak çalıştığı kaydedildi.

ABD ordusunun en hassas birimlerinden birinde önemli bir görevde bulunan FETÖ'cü Gül'ün, "Birleşik Devletler Ordusu Kimyasal Savunma Tıbbi Araştırma Enstitüsü Analitik Toksikoloji Bölüm Başkanı-Binbaşı" olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

EN HASSAS BİRİMDE
FETÖ elebaşısı Gülen ile direkt bağlantılı, örgüte bağlılığı üst düzeyde olan Gül'ün, ABD'de böyle hassas bir kurumda görevlendirilmesi dikkat çekti. Gül'ün, elde ettiği hassas bilgileri, FETÖ'ye aktarıp aktarmadığı da tartışma konusu oldu. Örgüte bağlılığı üst düzeyde olan FETÖ'cülerin hareket tarzlarına bakıldığında çalıştığı kurumlara değil, örgüte sadakatle bağlı oldukları dikkat çekiyor.

ABİSİ DE ÖRGÜT SORUMLUSU
Halen ABD'de aktif görevde bulunan Nizamettin Gül'ün en son 2012 yılında Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Gül'ün ağabeyi Esalettin Gül'ün de FETÖ'nün Erzurum il örgütlenmesinde sorumlu düzeyde görev aldığı belirlendi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından tutuklanıp, yargılanan abi Gül ifadelerinde, ABD ordusunda görevli kardeşinin görevini gizlemiş ve kimyacı olduğunu söylemiş.




Bioterör uzmanı olarak çalışan Gül, orduya danışmanlık veren bir biyomedikal uzmanıyla...

AMERİKAN ORDUSUNUN BEYNİ
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın genel merkez binasının adı olan Pentagon ifadesi, sıklıkla Savunma Bakanlığı ve bakanlık yöneticileri için mecazen kullanılıyor. Pentagon, Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'ni temsil ediyor.

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