FETÖ ABD ordusuna da sızmış! Pentagon'da binbaşı olan Nizamettin Gül'ün FETO ile doğrudan bağlantılı olduğu ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: FETÖ ABD ordusuna da sızdığı ortaya çıktı. Örgütün elebaşı Fethullah Gülen ile doğrudan bağlantılı olan Nizamettin Gül’ün, Pentagon’un en önemli birimlerinden birinde binbaşı rütbesiyle, biyoterör uzmanı olarak görev yaptığı belirtildi. Gül'ün ağabeyi Esalettin Gül'ün de FETÖ'nün Erzurum il örgütlenmesinde sorumlu düzeyde görev aldığı belirlendi.
Ankara'ya ulaşan istihbarat bilgi notunda, FETÖ'cülerin yurtdışında önemli kurumlarda görevlere getirildiği belirtildi. Buna göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bizzat görüşen, örgütün üst düzey yöneticileriyle doğrudan bağlantılı olan Nizamettin Gül'ün, ABD Savunma Bakanlığı'nda 'biyoterör' uzmanı olarak çalıştığı kaydedildi.
ABD ordusunun en hassas birimlerinden birinde önemli bir görevde bulunan FETÖ'cü Gül'ün, "Birleşik Devletler Ordusu Kimyasal Savunma Tıbbi Araştırma Enstitüsü Analitik Toksikoloji Bölüm Başkanı-Binbaşı" olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı.
EN HASSAS BİRİMDE
FETÖ elebaşısı Gülen ile direkt bağlantılı, örgüte bağlılığı üst düzeyde olan Gül'ün, ABD'de böyle hassas bir kurumda görevlendirilmesi dikkat çekti. Gül'ün, elde ettiği hassas bilgileri, FETÖ'ye aktarıp aktarmadığı da tartışma konusu oldu. Örgüte bağlılığı üst düzeyde olan FETÖ'cülerin hareket tarzlarına bakıldığında çalıştığı kurumlara değil, örgüte sadakatle bağlı oldukları dikkat çekiyor.
ABİSİ DE ÖRGÜT SORUMLUSU
Halen ABD'de aktif görevde bulunan Nizamettin Gül'ün en son 2012 yılında Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Gül'ün ağabeyi Esalettin Gül'ün de FETÖ'nün Erzurum il örgütlenmesinde sorumlu düzeyde görev aldığı belirlendi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından tutuklanıp, yargılanan abi Gül ifadelerinde, ABD ordusunda görevli kardeşinin görevini gizlemiş ve kimyacı olduğunu söylemiş.
Bioterör uzmanı olarak çalışan Gül, orduya danışmanlık veren bir biyomedikal uzmanıyla...
AMERİKAN ORDUSUNUN BEYNİ
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın genel merkez binasının adı olan Pentagon ifadesi, sıklıkla Savunma Bakanlığı ve bakanlık yöneticileri için mecazen kullanılıyor. Pentagon, Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'ni temsil ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Portekiz Türkiye muhtemel 11'ler: 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Öğrenci akbili yaş sınırı son dakika: 25 yaş üstü öğrenci akbili kalkıyor mu? İBB İETT öğrenci kartı son açıklamalar...
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Oruç ne zaman başlıyor? 2022 ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlayacak?
- Demet Evgar hamile mi, eşi kim? Demet Evgar evli mi? Demet Evgar'ın eşi Levent Babataş kimdir, kaç yaşında?
- Doğalgaz yardımı yattı mı? 23 Mart doğal gaz destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet başvuru nasıl yapılır?
- Esra Ersoy 13 yaşındaki çocuğa istismar olayı nedir? Ciciş kardeşler Esra Ersoy tutuklandı mı, cezaevinde mi?
- OGM ve DSİ 5.064 personel alımı ilanı çıktı mı? 2022 kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? Başvuru tarihi...
- Güncel akaryakıt ve LPG fiyatları: 23 Mart İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL?
- ÖSYM son dakika duyurdu! YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Survivor Ekstra Semih neden yok? Survivor Ekstra Semih neden ayrıldı?
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuru tarihi açıklandı mı?