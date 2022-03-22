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Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2022
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Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberi... Edirne’de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıp gözaltına alınan FETÖ şüphelisi Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanrp cezaevine gönderildi.

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