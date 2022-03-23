23 Mart 2022, Çarşamba
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Rusya üzerinde Z simgesi olan Soyuz roketini uzaya gönderdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2022
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Rusya üzerinde Z simgesi olan Soyuz roketini uzaya gönderdi

Rusya-Ukrayna savaşında dikkat çeken Z simgesi bu kez de Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından kullanıldı. Rusya, üzerinde Z yazan Soyuz 2.1a roketini uzaya gönderdi.

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