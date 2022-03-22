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Son dakika: ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım! Sullivan: Biden Avrupa temaslarında açıklayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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Son dakika: ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım! Sullivan: Biden Avrupa temaslarında açıklayacak

Son dakika haberi... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Başkan Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı.

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