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Haberler Galeri Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor! Ukrayna'dan kan donduran fotoğraflar | Bebek cesetleri toplu mezarlar

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor! Ukrayna'dan kan donduran fotoğraflar | Bebek cesetleri toplu mezarlar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgeden dehşete düşüren fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Bir AVM hipersonik füzeyle vurulurken, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Ukraynalı vatandaşlar ölenleri toplu mezarlara gömerken, bazı doktorlar bebek cesetlerini gösterdi.

Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:52
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Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor! Ukrayna’dan kan donduran fotoğraflar | Bebek cesetleri toplu mezarlar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bölgeden görüntüler dehşete düşürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor! Ukrayna’dan kan donduran fotoğraflar | Bebek cesetleri toplu mezarlar

Ukrayna'da vatandaşlar ölenleri gömemediği için toplu mezarlara yerleştiriyor.

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Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor! Ukrayna’dan kan donduran fotoğraflar | Bebek cesetleri toplu mezarlar

Bazı doktorlar ise hastanenin vurulması sonrası ölen bebekleri gösterdi.

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Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor! Ukrayna’dan kan donduran fotoğraflar | Bebek cesetleri toplu mezarlar

İşte Ukrayna'dan kan donduran görüntüler.

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Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor! Ukrayna’dan kan donduran fotoğraflar | Bebek cesetleri toplu mezarlar