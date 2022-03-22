Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor! Ukrayna'dan kan donduran fotoğraflar | Bebek cesetleri toplu mezarlar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgeden dehşete düşüren fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Bir AVM hipersonik füzeyle vurulurken, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Ukraynalı vatandaşlar ölenleri toplu mezarlara gömerken, bazı doktorlar bebek cesetlerini gösterdi.

Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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