ABD’de İslamofobi hortladı! Siyahi kız Müslüman öğrenciye saldıran magandaya haddini bildirdi

Son olarak ABD'de bir okulda bir kişinin Müslüman olan sınıf arkadaşına şiddet uygulama videosu sosyal medyada büyük tepki gördü.

Sırasında oturan Müslüman kıza saldıran kıza hiç kimse tepki göstermezken, etrafındakiler gülerek o anları videoya aldı. Kızın saldırısına hiçbir görevli de müdahale etmedi. Müslüman kız aldığı aldığı darbeler nedeniyle yığılıp kaldı.