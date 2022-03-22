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ABD'de İslamofobi hortladı! Siyahi kız Müslüman öğrenciye saldıran magandaya haddini bildirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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ABD’de İslamofobi hortladı! Siyahi kız Müslüman öğrenciye saldıran magandaya haddini bildirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik baskılar giderek artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video buna büyük bir örnek oldu. ABD'de okulda bir kız Müslüman olan sınıf arkadaşına şiddet uyguladı. Kızın uyguladığı şiddeti görenler gülerek video çekerken, haksızlığa tahammülü olmayan siyahi bir kız olaya müdahale etti.

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de İslam karşıtlığı ve ırkçı eylemler her geçen gün yükseliyor.

Son olarak ABD'de bir okulda bir kişinin Müslüman olan sınıf arkadaşına şiddet uygulama videosu sosyal medyada büyük tepki gördü.

Sırasında oturan Müslüman kıza saldıran kıza hiç kimse tepki göstermezken, etrafındakiler gülerek o anları videoya aldı. Kızın saldırısına hiçbir görevli de müdahale etmedi. Müslüman kız aldığı aldığı darbeler nedeniyle yığılıp kaldı.

Sınıfta bulunan siyahi bir kız daha fazla dayanamayarak saldırgan kıza tekme tokat daldı. Müslüman kıza saldırıldığında sesini çıkarmayan görevliler birden ortaya çıkıp siyahi kıza müdahale etmeye çalıştı.

Görevlilerin "Stop stop" sözlerine rağmen hızını alamayan siyahi öğrenci saldırgan kıza tekme tokat daldı. Siyahi kız yere yatırdığı saldırgana peş peşe yumruklar savurdu. Müslüman kızın saldırıya uğradığı anlarda gülenler ise seslerini çıkartamadı.

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