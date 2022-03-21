Rusya - Ukrayna savaşı Belçika’yı da vurdu! Marketlerde un ve yağ kalmadı: Lidl, Aldi ve Carrefour...

LİDL, ALDİ VE CARREFOUR

Aynı gün Lidl marketleri de benzer karar almış un ve yağ ile birlikte konserve sebze ile tuvalet kağıdı gibi ürünlere de sınırlama getirmişti.

Söz konusu market, 2 litre sıvı yağ, 2 konserve sebze ve 3 paket tuvalet kağıdı alınmasına izin veriyordu.

En son bugün, ülkenin en büyük market zincirlerinde Aldi ve Carrefour da un ve yağ gibi çeşitli ürünlerin satışlarına kısıtlama getirdi.

Aldi, yağ, un, buğday ve unlu karışımların satışını 3 adetle sınırlamaya başladı. Benzer biçimde Carrefour market zinciri de un ve yağ satışlarını kısıtladı. Kısıtlamalara rağmen marketlerde ayçiçeği yağı ve un bulunamıyor.