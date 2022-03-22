Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! BM yaptırımlarına uygun hareket ediyoruz
Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna savaşı 27. gününde de devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dünyanın anbean takip ettiği savaş hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "BM yaptırımlarına uygun şekilde hareket ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27. gününe girilen Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklama yaptı. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "BM yaptırımlarına uygun şekilde hareket ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Milli imkanlarla üretilen AKYA torpidosu ile ilk defa gerçek hedefe atış yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN) kullanılarak yapılan atış başarıyla gerçekleştirildi.
Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile milli imkanlarla üretilen AKYA eğitim torpidosunun denizaltıdan hedefe gerçekleştirilecek atış testi dolayısıyla Donanma Komutanlığı'na geldi.
Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar daha sonra Denizaltı Filosu Komutanlığı'na geçti. Burada tören kıtasını selamlayan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile "Derinliklerin efsanesi" parolasıyla görev yapan TCG Preveze denizaltısına gitti.
"ÜLKEMİZİN BEKASI VE REFAHI..."
Başarıyla tamamlanan atışın ardından ROKETSAN ve TÜBİTAK başta olmak üzere tüm proje paydaşları ile personeli tebrik eden Akar, denizaltıları Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en önemli unsurlarından biri olarak nitelendirdi.
Denizaltıların çok etkili bir güç olduğunu ifade eden Akar, "Bizim tarihimizde 1880'li yıllardan beri denizaltı kültürü mevcut. Eğitim, deneme amaçlı da olsa o yıllarda gemiye karşı ilk atışın yapıldığı denizaltı bize aittir" diye konuştu.
Bu kültürün geliştirilmesinin, güçlü bir denizaltı filosuna sahip olmanın önemine vurgu yapan Akar, "Bizler başta çevremizdeki Ege, Akdeniz, Karadeniz olmak üzere tüm denizlerde barıştan, huzurdan yanayız. Bütün sorunlara diyalog, barışçıl yol ve yöntemlerle çözüm istiyoruz. Bununla birlikte etkin, caydırıcı, saygın bir silahlı kuvvetlerine ihtiyacımız her zamankinden daha fazla. Diğer kuvvetlerimizin olduğu gibi Deniz Kuvvetlerimizin de son teknoloji silah ve sistemlere sahip olması, en güçlü hale gelmesi için çalışmalarımızı artan bir tempoda sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu kapsamda gerçekleştirilen AKYA Milli Ağır Torpido Projesi'nin yanı sıra savunma sanayideki yerli projelerin önemine işaret eden Akar, şunları söyledi:
"Sadece TSK'nın değil dost ve kardeş ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılamak bizim için önemli bir görev. Bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerde bu açıkça görülmektedir. Çalışmalarımızı artan bir hız, tempoda sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, teşviki ve desteğiyle savunma sanayiinde önemli aşamalar kaydedildi. Artık kendi hafif silahlarımızı, Obüslerimizi, ATAK helikopterlerimizi, İHA SİHA VE TİHA'larımızı, gemilerimizi... yapar hale geldik. Böylece yüzde 80'lere varan yerlilik ve millilik oranının her geçen gün daha da artması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktaya geldikten sonra bundan sonraki bölümün daha çetin ve zorlu geçeceğinin bilincindeyiz. Hiçbir zaman yılmadan çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek yumruk tek yürek olarak başarılarımıza devam edeceğiz. Ülkemizin bekası ve refahı için ne yapılması gerekiyorsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmayı sürdüreceğiz."
"YAPTIRIMLARA UYULUYOR"
İçinden geçilen uluslararası ortama dikkat çeken Akar, şöyle konuştu:
"Türk Silahlı Kuvvetleri olarak güçlü olmamız gerekiyor. Her türlü ihtimale karşı her an hazırlıklı olmamız lazım. Rusya ile Ukrayna arasında bir çatışma söz konusu. İki ülke de bizim denizden komşumuz. Her iki ülke ile ilişkilerimiz mevcut. Bu çatışmanın bir an önce durmasını, bir ateşkes sağlanmasını, bir an önce barışın, huzurun bölgeye hakim olmasını samimi bir şekilde temenni ediyoruz. İnsani yardım başta olmak üzere bugüne kadar bize düşen görevler neyse yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bizim herhangi bir şekilde yaptırımlara uymamak gibi bir durumumuz söz konusu değil. Birleşmiş Milletler yaptırımlarına uygun şekilde hareket ediyoruz. Diğer taraftan tarafların konuşması, görüşmesi ve bir an önce ateşkesin sağlanması için temaslarımızı sürdürüyoruz."
Tahliyeler konusunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Akar, "Özellikle Mariupol'deki durumu yakından takip ediyoruz. Hem Rusya hem Ukrayna tarafları ile bakanlık düzeyinde temaslarımızı sürdürüyoruz. Bir an önce oradaki masum insanların bölgeden tahliye edilebilmeleri için gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde, saatlerde bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Bizim Kiev bölgesinde iki uçağımız var. Onların da en uygun zamanda tahliyesi için hem Rusya hem Ukrayna tarafı ile temaslarımız sürüyor" dedi.
Başarıyla gerçekleşen atış dolayısıyla hazırlanan pastanın Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve denizaltı personeli tarafından kesilmesinin ardından TCG Preveze, limana döndü.
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