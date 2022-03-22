Rusya’da rafları Türkler dolduracak!





BANKALARLA TOPLANTI

Rusya ile ticaretin artırılması noktasında ruble ile ticaret ve barter konularının gündemde olduğunu anlatan Ekmekçibaşı, "Geçen hafta büyükelçimizin de katılımıyla Moskova'da bir toplantı yaptık. Ülkedeki Türk bankaları ve diğer finans kurumlarıyla görüştük. Ruble ile ticaret artırılabilirse Rusya pazarında daha hakim konuma gelebiliriz. Kriz bittikten sonra da Rusya'da yerleşik marka haline gelmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.