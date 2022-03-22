Rusya’da rafları Türkler dolduracak!
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Avrupa ve ABD markaları Rusya pazarından çekildi. Rusya pazarının boş kalmasının ardından Türkler harekete geçti. DEİK, haftaya Rus ve Türk AVM derneklerini bir araya getirecek.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, savaş sonrası Rusya pazarından çekilen ABD ve Avrupa Birliği merkezli markaların yerine Türk şirketlerin ülkede yerleşik hale gelebilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.
Rusya'da Ticaret Odası ile görüştüklerini ve alışveriş merkezlerini ziyaret ettiklerini belirten Ekmekçibaşı, önümüzdeki hafta Rus ve Türk AVM derneklerini Türkiye'de bir araya getireceklerini anlattı.
Ekmekçibaşı, "Rusya'da ABD ve AB merkezli parfüm, tekstil, çamaşır, kahve, fast food zincirleri ülkeden çıkıyor. Bizim kaliteli firmalarımız rahatlıkla oraya girebilir. Görüşmenin ardından Moskova'ya bir seyahat düzenlenmesini de planlıyoruz" dedi.
BANKALARLA TOPLANTI
Rusya ile ticaretin artırılması noktasında ruble ile ticaret ve barter konularının gündemde olduğunu anlatan Ekmekçibaşı, "Geçen hafta büyükelçimizin de katılımıyla Moskova'da bir toplantı yaptık. Ülkedeki Türk bankaları ve diğer finans kurumlarıyla görüştük. Ruble ile ticaret artırılabilirse Rusya pazarında daha hakim konuma gelebiliriz. Kriz bittikten sonra da Rusya'da yerleşik marka haline gelmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
Şu ana kadar yapılan ticaret noktasında ödemelerde bir sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Ekmekçibaşı, "Ruble ile ticaret artarsa ihracatımızı 15 milyar dolara çıkarabiliriz" şeklinde konuştu.
6.5 MİLYAR DOLARLIK İNŞAAT
Rusya'da Türk müteahhitlik firmalarının şu anda devam eden yaklaşık 6.5 milyar dolarlık işi bulunduğunu söyleyen Ekmekçibaşı, "Bu sürede inşaatını durduran olmadı. Zaten hükümet her türlü desteği vereceğini ilk günden açıkladı. İşler devam ediyor, sıkıntı yok" dedi.
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