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Kuzey İrlanda'da 12 yıl sonra bir ilk! Terör seviyesi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2022
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Kuzey İrlanda’da 12 yıl sonra bir ilk! Terör seviyesi...

Kuzey İrlanda'da terör tehdidi seviyesi 12 yıl sonra "şiddetli"den (saldırı büyük ölçüde muhtemel), "önemli"ye (saldırı muhtemel) düşürüldü. İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Brandon Lewis, parlamentoya yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey İrlanda'daki terör tehdidi seviyesinin, İngiltere iç istihbarat servisi MI5'in istihbarat analizine dayandırılarak düşürüldüğünü duyurdu.

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