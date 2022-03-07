İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Çip krizi ve savaş Avrupa'yı vurdu

Avrupa'daki çip kriziyle aksayan otomobil üretimi ve Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaş otomotiv dünyasını etkilemeye devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde sıfır araba üretimi azalmaya devam ederken fiyatlar da doğrudan etkilendi. Peki Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller hangileri?