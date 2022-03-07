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Haberler Galeri İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Çip krizi ve savaş Avrupa'yı vurdu

İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Çip krizi ve savaş Avrupa'yı vurdu

Avrupa'daki çip kriziyle aksayan otomobil üretimi ve Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaş otomotiv dünyasını etkilemeye devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde sıfır araba üretimi azalmaya devam ederken fiyatlar da doğrudan etkilendi. Peki Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller hangileri?

Giriş Tarihi: 07.03.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 12:24
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İşte Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Çip krizi ve savaş Avrupa’yı vurdu

Dünyayı derinden etkileyen koronavirüs nedeniyle başlayan çip krizi devam ederken, Rusya-Ukrayna savaşının da başlaması otomotiv piyasasını sarstı. Üretimlerin azalmasıyla sıfır otomobiller fiyatlar tavan yaptı. Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listelendi.

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İşte Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Çip krizi ve savaş Avrupa’yı vurdu

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 371,300 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 430,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL

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İşte Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Çip krizi ve savaş Avrupa’yı vurdu

VOLKSWAGEN

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Fiyatı: 448,300 TL

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İşte Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Çip krizi ve savaş Avrupa’yı vurdu

VOLKSWAGEN

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 2021 model

Fiyat 398,900 TL

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İşte Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Çip krizi ve savaş Avrupa’yı vurdu

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 332.000 TL

Kampanyalı Fiyatı: 320.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 447.000 TL