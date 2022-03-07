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İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Çip krizi ve savaş Avrupa'yı vurdu
Avrupa'daki çip kriziyle aksayan otomobil üretimi ve Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaş otomotiv dünyasını etkilemeye devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde sıfır araba üretimi azalmaya devam ederken fiyatlar da doğrudan etkilendi. Peki Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller hangileri?
Giriş Tarihi: 07.03.2022 12:24Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 12:24