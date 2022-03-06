Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'yı vurdu! Akaryakıt fiyatları uçtu: Bir günde 8 euro zam
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından tırmanışa geçen brent petrol nedeniyle zamlar üst üste geldi. Pandemiyle birlikte enflasyon bataklığına saplanan Avrupa'da şimdi enerji krizi baş gösterdi. Öyle ki Almanya'da bir günde benzine 8 euro birden zam geldi. İşte Avrupa'daki akaryakıt krizi ve detaylar...
Rusya Ukrayna savaşının olumsuz sonuçlarından biri de Avrupa'daki akaryakıt fiyatları. Öyle ki Avrupa'da benzine bir gecede 8 euro zam bile geldi.
AVRUPA'DA TOPLAMDA 78 EURO BENZİNE ZAM
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Almanya'da bir deponun daha önce 55 euro dolduğu halde Avrupa'daki enerji kriziyle bu tutarın 125 euro bir gün sonra ise 133 euro olduğu belirtildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Almanya'da vatandaş depoyu 55 Euro'ya dolduruyordu. Dün 125 Euro'ya doldurdu. Bugün 133 Euro oldu. Önceden ev kirası 300 Euro'ydu, şimdi minimum 900 Euro. Bu arada Asgari ücret 1.500 Euro. İster anlayın, ister anlamayın: Avrupa, eski Avrupa değil..."
RUSYA'DAN PETROL İHRACATI TAMAMEN KESİLİRSE PETROL FİYATLARI 130 DOLARA ÇIKABİLİR
ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası Rus ham petrol ihracatının tamamen kesilmesi halinde petrol fiyatlarında çok yüksek bir sıçramanın gerçekleşebileceği ve Brent petrolün varil fiyatının 130 dolara çıkabileceği değerlendiriliyor.
Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsünün raporuna göre, Rusya'dan petrol ihracatının tamamen durması durumunda risk altındaki miktar günlük yaklaşık 4,2 milyon varil civarında.
Bu durumda Brent türü petrolün varil fiyatının 2022'nin üçüncü çeyreğine kadar 130 dolara kadar yükseleceği ve bu yıl ortalama 116 dolar seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ABD, İngiltere, Avrupa Birliği, Avustralya ve bazı Asya ülkeleri, Rusya ekonomisini hedef alan uluslararası yaptırımları devreye sokmuştu.
Rusya'ya yönelik ilk yaptırımlar, petrol arzını veya enerji ödemelerini hedef almamıştı. Ancak dün Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Rusya'dan petrol ve gaz ihracatında yaptırım seçeneğinin ihtimaller dahilinde olduğu bildirildi.
ABD ve AB yaptırımları her ne kadar enerji ticaretini ve enerjiyle ilgili ödemeleri kapsamasa da bazı Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması, birtakım finans kuruluşlarını Rusya ile ilgili işlemleri yapmaktan kaçınmaya sevk etti.
Ayrıca, bazı şirketlerin Rus kurumlarıyla iş yaparken maruz kalacakları risklerden kaçınmak amacıyla Rus ham petrolünü satın almakta isteksiz oldukları da piyasa oyuncuları tarafından dile getirildi.
Söz konusu şirketlerin yaptırımlara maruz kalmamasına rağmen kendi inisiyatifleriyle uyguladıkları bu ilave yaptırımların ciddi seviyelere gelmesiyle mart ve nisan aylarında Rusya'nın petrol ihracatında 3 ila 4 milyon varil civarında gerileme olacağı tahmin ediliyor. Böyle bir durumda da Brent türü petrolün varil fiyatının şu anki seviyesinin 25 dolar üzerinde seyredebileceği değerlendiriliyor.
Bu yüksek fiyatların küresel ekonomi üzerindeki potansiyel etkisi göz önüne alındığında, ABD'nin ve diğer ülkelerin kritik sonuçlara yol açacak bu tür senaryolardan kaçınmak isteyeceği ifade ediliyor. Ancak Rusya'nın mevcut yaptırımlara misilleme olarak enerji arzını kısıtlamaya gitme olasılığının risk algısının güçlenmesine yol açtığı kaydediliyor.
RUS PETROLÜ KESİLİRSE ALTERNATİF İRAN OLABİLİR
Raporda, bu yıl petrol piyasasını şekillendiren önemli gelişmelerden birinin de uygulanan yaptırımların kaldırılarak İran petrolünün piyasaya sürülmesi olacağı belirtildi.
"Kapsamlı Ortak Eylem Planı" olarak adlandırılan anlaşmaya ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine yönelik açıklamalar, bu müzakerelerden yakın zamanda olumlu sonuç çıkacağı beklentilerini artırdı. Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ABD'yi mevcut anlaşmazlıkları bir an önce çözerek bir anlaşma yapmaya zorlayıp zorlamayacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor.
İran'ın, petrol fiyatlarındaki artışı anlaşmada çözümsüz kalan konularda elini güçlendirecek bir koz olarak görüp bu konuların çözülmesi konusunda ayak diremesi halinde, Viyana'da devam eden İran müzakerelerinin bir süre daha uzayabileceği ifade ediliyor.
Müzakerelerden gelecek günlerde sonuç çıkmasının beklendiği belirtilen raporda, İran'ın petrol ihracatının son aylarda zaten artış kaydettiği vurgulandı.
İran'n resmi haber ajansı IRNA'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, cumartesi günü Tahran'ı ziyaret edecek.
İran Petrol Bakanına göre, İran'ın yabancı alıcılara petrol ürünleri satışı, ABD yaptırımlarına rağmen rekor seviyeye ulaştı. İran'ın petrol hareketlerini takip eden şirketlerden gelen son tahminlere göre, İran 2021'de günde 1,2 milyon varil petrol ihracatı yaptı.
Oluşacak artış seviyesi göz önüne alındığında, İran'ın yaptırım döneminde petrol üretim kapasitesinin bir kısmını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nisan'da ara tatil ne zaman yapılacak? MEB 2022 ikinci dönem ara tatil ayın kaçında, hangi gün başlıyor?
- Memur maaşı artıyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek! Kimleri kapsıyor?
- Emekli ikramiyesi artıyor... 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücret detayı gündemde
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM duyurular...
- Behlül ile Bihter 14 yıl sonra yeniden bir arada! Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak?
- Konyaspor Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? 5 Mart Konya GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- YKS ücreti son ödeme günü ne zaman? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? Üniversite sınavına katılacaklar dikkat!
- SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan sağlık hizmetinden yararlanamayacak! e-Devlet'ten hemen kontrol edin
- Cemre toprağa ne zaman düşer? 2022 son cemre hangi gün düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
- Site aidat artış oranı 2022 son durum! İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar? Metrekare ve aylık site aidatı kaç TL?
- AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 açık lise sınav sonuçları nereden öğrenilecek?
- 5 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama!