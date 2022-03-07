Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'yı vurdu! Doğal gaz fiyatları rekor tazeledi
Son dakika haberine göre Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da akaryakıttan sonra doğal gaz fiyatları rekor tazeledi. Bugün megavatsaat başına 210 avrodan açılan kontratların fiyatı, cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 67 yükselerek Türkiye saatiyle 11.30'da megavatsaat başına 322 avroya çıktı. Öte yandan savaşın devam etmesi durumunda ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'nın petrol ve doğal gaz ihracatına yaptırımlar getirebileceği ihtimali de fiyatları etkiliyor.
322 AVROYA ÇIKTI
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı cuma gününü megavatsaat başına 192,5 avrodan tamamlamıştı.
Bugün megavatsaat başına 210 avrodan açılan kontratların fiyatı, cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 67 yükselerek Türkiye saatiyle 11.30'da megavatsaat başına 322 avroya çıktı.
YAPTIRIM İHTİMALİ FİYATLARI ETKİLİYOR
Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşının doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğal gaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri fiyatları artırıyor.
Savaşın devam etmesi durumunda ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'nın petrol ve doğal gaz ihracatına yaptırımlar getirebileceği ihtimali de fiyatları etkiliyor.
AB ÜLKELERİNİN İHTİYACININ YÜZDE 40'I RUSYA'DAN
AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.
AVRUPA'DA AKARYAKIT FİYATLARI DA UÇTU
Rusya Ukrayna savaşının olumsuz sonuçlarından biri de Avrupa'daki akaryakıt fiyatları. Öyle ki Avrupa'da benzine bir gecede 8 euro zam bile geldi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Almanya'da bir deponun daha önce 55 euro dolduğu halde Avrupa'daki enerji kriziyle bu tutarın 125 euro bir gün sonra ise 133 euro olduğu belirtildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Almanya'da vatandaş depoyu 55 Euro'ya dolduruyordu. Dün 125 Euro'ya doldurdu. Bugün 133 Euro oldu. Önceden ev kirası 300 Euro'ydu, şimdi minimum 900 Euro. Bu arada Asgari ücret 1.500 Euro. İster anlayın, ister anlamayın: Avrupa, eski Avrupa değil..."
RUSYA'DAN PETROL İHRACATI TAMAMEN KESİLİRSE PETROL FİYATLARI 130 DOLARA ÇIKABİLİR
ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası Rus ham petrol ihracatının tamamen kesilmesi halinde petrol fiyatlarında çok yüksek bir sıçramanın gerçekleşebileceği ve Brent petrolün varil fiyatının 130 dolara çıkabileceği değerlendiriliyor.
Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsünün raporuna göre, Rusya'dan petrol ihracatının tamamen durması durumunda risk altındaki miktar günlük yaklaşık 4,2 milyon varil civarında.
Bu durumda Brent türü petrolün varil fiyatının 2022'nin üçüncü çeyreğine kadar 130 dolara kadar yükseleceği ve bu yıl ortalama 116 dolar seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ABD, İngiltere, Avrupa Birliği, Avustralya ve bazı Asya ülkeleri, Rusya ekonomisini hedef alan uluslararası yaptırımları devreye sokmuştu.
Rusya'ya yönelik ilk yaptırımlar, petrol arzını veya enerji ödemelerini hedef almamıştı. Ancak dün Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Rusya'dan petrol ve gaz ihracatında yaptırım seçeneğinin ihtimaller dahilinde olduğu bildirildi.
ABD ve AB yaptırımları her ne kadar enerji ticaretini ve enerjiyle ilgili ödemeleri kapsamasa da bazı Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması, birtakım finans kuruluşlarını Rusya ile ilgili işlemleri yapmaktan kaçınmaya sevk etti.
Ayrıca, bazı şirketlerin Rus kurumlarıyla iş yaparken maruz kalacakları risklerden kaçınmak amacıyla Rus ham petrolünü satın almakta isteksiz oldukları da piyasa oyuncuları tarafından dile getirildi.
Söz konusu şirketlerin yaptırımlara maruz kalmamasına rağmen kendi inisiyatifleriyle uyguladıkları bu ilave yaptırımların ciddi seviyelere gelmesiyle mart ve nisan aylarında Rusya'nın petrol ihracatında 3 ila 4 milyon varil civarında gerileme olacağı tahmin ediliyor. Böyle bir durumda da Brent türü petrolün varil fiyatının şu anki seviyesinin 25 dolar üzerinde seyredebileceği değerlendiriliyor.
Bu yüksek fiyatların küresel ekonomi üzerindeki potansiyel etkisi göz önüne alındığında, ABD'nin ve diğer ülkelerin kritik sonuçlara yol açacak bu tür senaryolardan kaçınmak isteyeceği ifade ediliyor. Ancak Rusya'nın mevcut yaptırımlara misilleme olarak enerji arzını kısıtlamaya gitme olasılığının risk algısının güçlenmesine yol açtığı kaydediliyor.
RUS PETROLÜ KESİLİRSE ALTERNATİF İRAN OLABİLİR
Raporda, bu yıl petrol piyasasını şekillendiren önemli gelişmelerden birinin de uygulanan yaptırımların kaldırılarak İran petrolünün piyasaya sürülmesi olacağı belirtildi.
"Kapsamlı Ortak Eylem Planı" olarak adlandırılan anlaşmaya ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine yönelik açıklamalar, bu müzakerelerden yakın zamanda olumlu sonuç çıkacağı beklentilerini artırdı. Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ABD'yi mevcut anlaşmazlıkları bir an önce çözerek bir anlaşma yapmaya zorlayıp zorlamayacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor.
İran'ın, petrol fiyatlarındaki artışı anlaşmada çözümsüz kalan konularda elini güçlendirecek bir koz olarak görüp bu konuların çözülmesi konusunda ayak diremesi halinde, Viyana'da devam eden İran müzakerelerinin bir süre daha uzayabileceği ifade ediliyor.
Müzakerelerden gelecek günlerde sonuç çıkmasının beklendiği belirtilen raporda, İran'ın petrol ihracatının son aylarda zaten artış kaydettiği vurgulandı.
İran'n resmi haber ajansı IRNA'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, cumartesi günü Tahran'ı ziyaret edecek.
İran Petrol Bakanına göre, İran'ın yabancı alıcılara petrol ürünleri satışı, ABD yaptırımlarına rağmen rekor seviyeye ulaştı. İran'ın petrol hareketlerini takip eden şirketlerden gelen son tahminlere göre, İran 2021'de günde 1,2 milyon varil petrol ihracatı yaptı.
Oluşacak artış seviyesi göz önüne alındığında, İran'ın yaptırım döneminde petrol üretim kapasitesinin bir kısmını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.
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