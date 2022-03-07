Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa’yı vurdu! Doğal gaz fiyatları rekor tazeledi

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı" olarak adlandırılan anlaşmaya ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine yönelik açıklamalar, bu müzakerelerden yakın zamanda olumlu sonuç çıkacağı beklentilerini artırdı. Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ABD'yi mevcut anlaşmazlıkları bir an önce çözerek bir anlaşma yapmaya zorlayıp zorlamayacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor.

İran'ın, petrol fiyatlarındaki artışı anlaşmada çözümsüz kalan konularda elini güçlendirecek bir koz olarak görüp bu konuların çözülmesi konusunda ayak diremesi halinde, Viyana'da devam eden İran müzakerelerinin bir süre daha uzayabileceği ifade ediliyor.

Müzakerelerden gelecek günlerde sonuç çıkmasının beklendiği belirtilen raporda, İran'ın petrol ihracatının son aylarda zaten artış kaydettiği vurgulandı.

İran'n resmi haber ajansı IRNA'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, cumartesi günü Tahran'ı ziyaret edecek.

İran Petrol Bakanına göre, İran'ın yabancı alıcılara petrol ürünleri satışı, ABD yaptırımlarına rağmen rekor seviyeye ulaştı. İran'ın petrol hareketlerini takip eden şirketlerden gelen son tahminlere göre, İran 2021'de günde 1,2 milyon varil petrol ihracatı yaptı.

Oluşacak artış seviyesi göz önüne alındığında, İran'ın yaptırım döneminde petrol üretim kapasitesinin bir kısmını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.