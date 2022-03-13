13 Mart 2022, Pazar
Rusya-Ukrayna savaşı otomotiv sektörünü vurdu! Nikel arzı endişe yaratıyor
Koronavirüs salgınının ardından Rusya-Ukrayna savaşı da otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, Rusya`nın sadece geçen yıl yapmış olduğu nikel ihracatının 3 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, "Yaptırım açıklamaları, savaş bitse bile nikel arzının olumsuz etkileneceği endişelerine yol açtı" dedi.
Giriş Tarihi: 13.03.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 13:27
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18