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Rusya-Ukrayna savaşı otomotiv sektörünü vurdu! Nikel arzı endişe yaratıyor

Koronavirüs salgınının ardından Rusya-Ukrayna savaşı da otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, Rusya`nın sadece geçen yıl yapmış olduğu nikel ihracatının 3 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, "Yaptırım açıklamaları, savaş bitse bile nikel arzının olumsuz etkileneceği endişelerine yol açtı" dedi.

Giriş Tarihi: 13.03.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 13:27
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Rusya-Ukrayna savaşı otomotiv sektörünü vurdu! Nikel arzı endişe yaratıyor

Nikel fiyatlarının, tedarik sıkıntılarının yanı sıra spekülatif işlemlerin de güçlenmesiyle Londra Metal Borsası'nda (LME) yüzde 100'den fazla artarak 100 bin dolar seviyelerini test etmesinin ardından 8 Mart Salı gününden itibaren LME, bu varlıktaki işlem sırasını durdurdu. Böylece LME, 150 yıl sonra ilk kez tüm fiziki teslimatlı nikel kontratları erteleme kararı almış oldu.

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Rusya-Ukrayna savaşı otomotiv sektörünü vurdu! Nikel arzı endişe yaratıyor

Uzmanlar, nikel piyasasındaki sert ve benzeri görülmemiş fiyat artışlarının, elektrikli araç pillerinin maliyetlerini de ciddi şekilde yükseltmesini bekliyor.

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Rusya-Ukrayna savaşı otomotiv sektörünü vurdu! Nikel arzı endişe yaratıyor

Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Batılı devletlerin yaptırımlarının hedefinde olan Rusya, halihazırda dünyanın en üst kaliteli nikel üretiminin yüzde 17'sini gerçekleştiriyor.

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Rusya-Ukrayna savaşı otomotiv sektörünü vurdu! Nikel arzı endişe yaratıyor

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen yaptığı açıklamada, "Nikeli günlük hayatımızda çok fazla duymuyoruz ama hepimiz mutlaka içinde nikel olan bir ürün kullanıyoruz. Nikel; kullanım alanı ve özelliğinin geniş olması sebebiyle günlük hayatımızın içerisinde yer alan önemli bir emtiadır. Nikel; dayanıklı olması sebebiyle paslanmaz çelik gibi alaşımların yapımında kullanılır. Bu dayanıklılığı sayesinde ağırlıklı olarak jet motorları, arabalar, elektrikli motor bataryaları, cep telefonları üretiminde tercih edilen bir emtiadır. Ayrıca, paslanmaz çelik üretiminde de kullanıldığından neredeyse günlük hayatımızın her alanında vardır." diye konuştu.

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Rusya-Ukrayna savaşı otomotiv sektörünü vurdu! Nikel arzı endişe yaratıyor

Rusya'nın nikel üretiminde dünyada 3. sırada yer aldığını belirten Ergezen, ülkenin nikel üretiminin yanı sıra dünyanın en büyük nikel ihracatçısı konumunda bulunduğunu kaydetti. Ergezen, Rusya'nın sadece geçen yıl yapmış olduğu nikel ihracatının 3 milyar doların üzerinde olduğunu bildirdi.