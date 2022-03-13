Rusya-Ukrayna savaşı otomotiv sektörünü vurdu! Nikel arzı endişe yaratıyor

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen yaptığı açıklamada, "Nikeli günlük hayatımızda çok fazla duymuyoruz ama hepimiz mutlaka içinde nikel olan bir ürün kullanıyoruz. Nikel; kullanım alanı ve özelliğinin geniş olması sebebiyle günlük hayatımızın içerisinde yer alan önemli bir emtiadır. Nikel; dayanıklı olması sebebiyle paslanmaz çelik gibi alaşımların yapımında kullanılır. Bu dayanıklılığı sayesinde ağırlıklı olarak jet motorları, arabalar, elektrikli motor bataryaları, cep telefonları üretiminde tercih edilen bir emtiadır. Ayrıca, paslanmaz çelik üretiminde de kullanıldığından neredeyse günlük hayatımızın her alanında vardır." diye konuştu.