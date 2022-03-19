Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında: Rekor kıran köprü! Japonya’yı geride bıraktı

REKOR KIRAN KÖPRÜ

CNN Travel'da yer alan haberde ise 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi büyük altyapı projesinin sonuncusu olarak Çanakkale Boğazı üzerinde devasa bir asma köprü açtı' dendi. Mega projelerden bahsedilirken İstanbul Havalimanı, demiryolları, karayolları ve tünellere de değinildi.

Aynı zamanda projenin teknik özelliklerine de yer verildi ve "1915 Çanakkale Köprüsü projesindeki çalışmalar Mart 2017'de başlatıldı ve inşaatta 5.000'den fazla işçi yer aldı. Orta açıklığının 2.023 metre uzunluğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'teki 100. yıl dönümüne bir göndermedir" dendi. Mesafenin 6 dakikaya inmesine de vurgu yapıldı.