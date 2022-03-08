Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den İngiltere Parlamentosunda flaş açıklamalar

JOHNSON: "PUTİN'İN GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLANA KADAR HER YÖNTEMİ UYGULAYACAĞIZ"

İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a teşekkür eden Zelenskiy, Johnson'dan yaptırımlarla Rusya üzerindeki baskının artırılmasını ve İngiltere'nin Rusya'yı "terörist devlet" olarak tanımasını istedi.

Zelenskiy'nin ardından konuşan Johnson da ülkesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'ya başlattığı savaş girişimi başarısız olana ve Ukrayna bir kez daha özgür olana dek diplomatik, insani ve ekonomik her yöntemi uygulayacaklarının altını çizdi.

Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteği artıracağını ve Putin'in etrafındakilere ekonomik baskı uygulamayı sürdüreceğini bildirdi.

ABD BAŞKANI JOE BİDEN, ABD'NİN RUSYA'DAN PETROL VE DOĞALGAZ İTHALATINI YASAKLADIĞINI DUYURDU

Rusya-Ukrayna savaşı 13'üncü gününe girerken, ABD Rusya'ya yeni yaptırımları açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladığını duyurarak, ABD'nin söz konusu kararı müttefikleriyle yakın istişare içinde aldığını ancak bazı Avrupalı müttefiklerinin Rus petrolüne bağımlılıkları nedeniyle aynı hamleyi yapamayacaklarını anladığını belirtti.



"ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNMANIN BİR BEDELİ OLACAK"

Söz konusu enerji yaptırımının ABD'ye de bir bedeli olacağını aktaran Biden, "Özgürlüğü savunmanın bir bedeli olacağını, bize de etkisi olacağını söyledim. ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bunu anlıyorlar. Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar bunu yapmamız gerektiği konusunda hemfikir" dedi.