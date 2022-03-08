Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den İngiltere Parlamentosunda flaş açıklamalar
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İngiltere Parlamentosunda açıklamalarda bulundu. Zelenskiy sonuna kadar savaşacaklarının altını çizerken, 50'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Diğer yandan Zelenskiy Rusya'nın bir terör devleti olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan yaptırımlarla Rusya üzerindeki baskının artırılmasını istedi ve "Pes etmeyeceğiz, kaybetmeyeceğiz, denizde ve havada sonuna kadar savaşacağız. Ne pahasına olursa olsun topraklarımız için savaşmaya devam edeceğiz." dedi.
Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den video konferans yoluyla Avam Kamarası'nda İngiliz parlamenterlere hitap etti. Zelenskiy, konuşmasını Ukraynaca gerçekleştirdi ve milletvekillerine İngilizce simultane çeviri yapıldı.
BİRİNCİ GÜNDEN BERİ UYUMUYORUZ
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, konuşmasında, ülkesinin Rusya'ya karşı verdiği savaşı, "İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki çabalarına benzetti.
"(Savaşın) Birinci gününde sabah 04.00'te seyir füzeleri tarafından saldırıya uğradık. Herkes uyandı, insanlar, çocuklar, tüm Ukrayna uyandı ve o zamandan beri uyumuyoruz." diyen Zelenskiy, her bir Ukraynalının ülkesi için mücadele verdiğinin altını çizdi.
RUSYA SİLAH BIRAKMAMIZI İSTEDİ
Zelenskiy, Ukrayna'nın daha sonra hava saldırılarına maruz kaldığını, ancak, Rusya'nın kendilerinden silah bırakmalarını istediğinde Ukraynalıların savaşmaya devam ettiğini dile getirdi.
Ukrayna genelinde sürekli bombardımanların gerçekleştiğini söyleyen Zelenskiy, konuşmasında, İngiliz milletvekillerine savaşın günden güne nasıl devam ettiğini anlattı.
NE PAHASINA OLURSA OLSUN...
Zelenskiy, "Pes etmeyeceğiz, kaybetmeyeceğiz, denizde ve havada sonuna kadar savaşacağız. Ne pahasına olursa olsun topraklarımız için savaşmaya devam edeceğiz. Ormanlarda, arazilerde, kıyılarda, sokaklarda savaşacağız." diye konuştu.
JOHNSON: "PUTİN'İN GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLANA KADAR HER YÖNTEMİ UYGULAYACAĞIZ"
İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a teşekkür eden Zelenskiy, Johnson'dan yaptırımlarla Rusya üzerindeki baskının artırılmasını ve İngiltere'nin Rusya'yı "terörist devlet" olarak tanımasını istedi.
Zelenskiy'nin ardından konuşan Johnson da ülkesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'ya başlattığı savaş girişimi başarısız olana ve Ukrayna bir kez daha özgür olana dek diplomatik, insani ve ekonomik her yöntemi uygulayacaklarının altını çizdi.
Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteği artıracağını ve Putin'in etrafındakilere ekonomik baskı uygulamayı sürdüreceğini bildirdi.
ABD BAŞKANI JOE BİDEN, ABD'NİN RUSYA'DAN PETROL VE DOĞALGAZ İTHALATINI YASAKLADIĞINI DUYURDU
Rusya-Ukrayna savaşı 13'üncü gününe girerken, ABD Rusya'ya yeni yaptırımları açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladığını duyurarak, ABD'nin söz konusu kararı müttefikleriyle yakın istişare içinde aldığını ancak bazı Avrupalı müttefiklerinin Rus petrolüne bağımlılıkları nedeniyle aynı hamleyi yapamayacaklarını anladığını belirtti.
"ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNMANIN BİR BEDELİ OLACAK"
Söz konusu enerji yaptırımının ABD'ye de bir bedeli olacağını aktaran Biden, "Özgürlüğü savunmanın bir bedeli olacağını, bize de etkisi olacağını söyledim. ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bunu anlıyorlar. Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar bunu yapmamız gerektiği konusunda hemfikir" dedi.
"PUTİN'İN SAVAŞI ŞİMDİDEN ABD'Lİ AİLELERE ZARAR VERİYOR"
ABD'nin Rusya'ya "tarihin en önemli ekonomik yaptırım paketini" uyguladığını ifade eden Biden, yaptırımlar ile Rusya ekonomisinin ağır darbe aldığını açıkladı. Biden, "(Rusya Devlet Başkanı) Putin'in savaşı şimdiden ABD'li ailelere zarar veriyor. Putin, Ukrayna sınırında askeri yığınak yapmaya başladığından bu yana ABD'de gazın fiyatı 75 sent arttı. Salı günü bu eylemle birlikte daha da artacak" dedi.
"VURGUNCULUK YA DA FIRSATÇILIĞIN ZAMANI DEĞİL"
ABD'lilere güvence vermeye çalışan Biden, Rusya'ya bağlı fiyat artışını ABD'de en aza indirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını vurgulayarak, "Buna, 30 milyonu ABD'den gelen 60 milyon varil petrolün ortak petrol rezervlerinden serbest bırakılması da dahildir" dedi.
ABD'li petrol ve gaz şirketlerine seslenen Biden, savaşın ve etkilerinin ABD tüketicisini sömüren "aşırı fiyat artışları yapmak için bir mazeret" olmadığına dikkat çekerek, bunlara müsamaha göstermeyeceğini vurguladı. Biden, "Rusya'nın saldırganlığı hepimize mal oluyor. Vurgunculuk ya da fırsatçılığın zamanı değil. Neye müsamaha göstermeyeceğimiz konusunda net olmak istiyorum" dedi.
"UKRAYNA ASLA PUTİN İÇİN BİR ZAFER OLMAYACAK"
Putin'in Ukrayna'nın tamamını ele geçirmede asla başarılı olamayacağını aktaran Biden, "Putin ne pahasına olursa olsun kanlı yoluna devam etmeye kararlı görünüyor" ifadelerini kullanarak, "Zaten 2 milyon Ukraynalıyı mülteciye dönüştürdü. Ukrayna asla Putin için bir zafer olmayacak. Putin bir şehri alabilir, ancak ülkeyi asla elinde tutamayacak ve bugün Putin'in küresel barış ve istikrara yönelik saldırısına yanıt vermezsek, özgürlüğün ve ABD halkına bedeli yarın daha da büyük olacak" dedi.
"PUTİN'İN SAVAŞI UKRAYNA'DA HERKES İÇİN ÇOK BÜYÜK ACILARA VE CAN KAYIPLARINA NEDEN OLDU"
Rusya'ya karşı direnen Ukrayna halkını öven Biden, "Cesaretleri, vatanseverlikleri ve özgür yaşama konusundaki cüretkar kararlılıklarıyla dünyaya ilham verdiler. Putin'in savaşı Ukrayna'da herkes için çok büyük acılara ve can kayıplarına neden oldu. Hem Ukrayna hem de Rusya için" dedi.
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