İngiltere’den Rusya’ya yaptırım açıklaması! SWIFT erişimi...

ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAK İÇİN MÜTTEFİKLERİMİZLE BİRLİKTE DURUYORUZ

Litvanya'nın, Ukrayna topraklarında işlenen savaş suçlarının soruşturulmasını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) havale etme konusundaki liderliğini desteklediklerini vurgulayan Truss, "Ukrayna'yı, Putin'in tercih ettiği savaşa karşı desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmak için müttefiklerimizle birlikte duruyoruz." dedi.

Bakan Truss, Rusya'ya yönelik alınan yaptırım kararlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Putin'in savaş makinesinin finansmanını kesmek için ABD, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ile birlikte çalıştık, Rus bankalarını finansal sistemin dışına attık. Ayrıca, hava sahamızı Rus uçaklarına kapattık ve Rus oligarklara karşı yaptırımları hızlandırıyoruz ama daha ileri gitmemiz gerekiyor. Hiçbir Rus bankasının SWIFT'e (uluslararası para transferi sistemi) erişimi olmadığından emin olmalıyız."

Truss, yaptırımlarla Rus ekonomisine zarar vermek istediklerinin altını çizerek, "Putin'i ve savaş makinesini finanse etmeye devam edememesi için Rus ekonomisinin kötürüm olduğundan emin olmalıyız." dedi.