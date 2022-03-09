Yeni düzende vekalet savaşları! Ordular yerini neden yabancı savaşçılara bıraktı?

Tarih boyunca meşruiyetleri sorgulanmayan yabancı savaşçılar, Irak'ın işgali sırasında Batı'da daha fazla gündem oldu. Irak savaşının ardından ise dünya yeni küresel terör tehditleri ile yüzleşti. İşte o dönem yabancı savaşçılık olgusu birden terörizmle birlikte anılmaya başlandı. Suriye'de 2011'de iç savaş başlayınca dünyanın dört bir yanından buraya savaşçı akını oldu. Irak ve Suriye'ye 86 farklı ülkeden giden yabancı savaşçı sayısı zamanla 35 bini geçti. Bunların yüzde 20'si sonradan Müslüman olanlardan oluşuyordu. Gelenlerin büyük bir kısmı terör örgütü DEAŞ'a katıldı. Suriyeli muhalifler bile bu radikal grupların saldırılarına maruz kaldı.