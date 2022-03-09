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Rusya'ya bir darbede Fitch'ten!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Rusya’ya bir darbede Fitch’ten!

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birçok ülke peş peşe yaptırım kararı aldı. Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar sonrası bir kredi derecelendirme kuruluşları da son durumları güncelledi. Fitch Ratings, Rusya'nın kredi notunun "B"den "C"ye düşürüldüğünü duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya'nın kredi notunu "B"den "C"ye düşürdü. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunda düşüşe gidildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "B"den "C"ye indirildiği aktarıldı.

Söz konusu kredi notunun "ülke temerrüdünün yakın olduğu" görüşünü yansıttığı belirtilen açıklamada, yaşanan gelişmelerin Rusya'nın kamu borcunu ödemeye istekliliğini daha da zayıflattığı ifade edildi.

Açıklamada, yaptırımların daha da artırılmasının ve enerji ticaretini sınırlayabilecek önerilerin, Rusya'nın borç yükümlülüklerini ödememesini içeren politika yanıtı olasılığını artırdığı kaydedildi.

Fitch Ratings, 2 Mart'ta da Rusya'nın kredi notunu "BBB"den "B"ye düşürmüş ve Rusya'nın kredi notunun negatif izlemeye alındığını bildirmişti.

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