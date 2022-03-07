İngiltere'den Ukrayna'ya tam destek! 100 milyon dolar...
Rusya-Ukrayna savaşında Putin'i hedef gösteren İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Zelenskiy'ye desteğini sürdürüyor. İngiliz hükümetinin, Ukrayna hükümeti bütçesine savaş nedeniyle oluşan mali baskıları hafifletmek için 100 milyon dolar hibe edeceği açıklandı.
Söz konusu hibenin, Ukrayna'da kamu sektörü maaşlarını desteklemek, devlet işlevlerinin çalışmaya devam etmesine olanak sağlamak, Ukrayna halkı için güvenlik ağlarını güçlendirmek ve emekli maaşlarını desteklemek için yapılacağı aktarıldı. Para aktarımının Dünya Bankası aracılığıyla yapılacağı bildirildi.
JOHNSON: SADECE PUTİN BU ISTIRABI SONA ERDİREBİLİR
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, söz konusu yardımların halihazırda ihtiyaç sahiplerine ulaştığını ifade etti.
Ukrayna halkının ıstırabını sadece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sona erdirebileceğini belirten Johnson, "Rusya'nın yasadışı ve vahşi saldırısından bu yana, dünyanın boyun eğmez Ukrayna halkıyla dayanışma içinde dimdik ayakta durduğunu gördük. İngiltere yardımları, en çok ihtiyacı olanlara halihazırda ulaşıyor, gerekli malzemeleri ve tıbbi desteği sağlıyor. Sadece Putin Ukrayna'daki ıstırabı tamamen sona erdirebilir. Yeni destekler, kötüleşen insani durumla karşı karşıya olanlara yardım etmeye devam edecek" dedi.
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