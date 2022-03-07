İngiltere’den Ukrayna’ya tam destek! 100 milyon dolar...

Ukrayna halkının ıstırabını sadece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sona erdirebileceğini belirten Johnson, "Rusya'nın yasadışı ve vahşi saldırısından bu yana, dünyanın boyun eğmez Ukrayna halkıyla dayanışma içinde dimdik ayakta durduğunu gördük. İngiltere yardımları, en çok ihtiyacı olanlara halihazırda ulaşıyor, gerekli malzemeleri ve tıbbi desteği sağlıyor. Sadece Putin Ukrayna'daki ıstırabı tamamen sona erdirebilir. Yeni destekler, kötüleşen insani durumla karşı karşıya olanlara yardım etmeye devam edecek" dedi.

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