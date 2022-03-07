Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 milyonu aştı
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ölüm saçmaya devam ediyor. Birçok varyantı çıkan ve ülkelerde ölümlerin artmasına neden olan koronavirüsten dolayı toplam can kaybı 6 milyonu geçti.
Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 20 bin 582'ye ulaştı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en fazla can kaybı 984 bin 20 ile ABD'de kaydedildi.
Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 6 milyon 20 bin 582'ye ulaştı.
İlk kez Çin'de aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Dünya genelinde 446 milyon 721 bin 728 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 379 milyon 869 bin 871 kişi iyileşti.
Halen 60 milyon 831 bin 275 hastanın tedavisi sürüyor.
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