Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Mart Cumartesi gününün koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 5 Mart Cumartesi gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı? İşte 5 Mart Cumartesi gününün vaka ve vefat tablosu...
Türkiye'de 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 360 bin 353 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 57 bin 894 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,15, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,98 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 972 bin 393 doza yükseldi.
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
4 MART KOVİD-19 TABLOSU
GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 VERİLERİ (3 MART 2022)
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