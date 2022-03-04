O aileyi sarsan bir gelişme daha! 9 ferdini koronavirüsten kaybetmişlerdi: 1’i daha pozitif çıktı

Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020 tarihinde önce Burak, bir hafta sonra da babası Muhammet Genç yaşamını yitirdi. Aileden 41 yaşındaki Bünyamin Genç 1 Aralık'ta, 53 yaşındaki İbrahim Genç 4 Aralık'ta, 58 yaşındaki Ali Genç ise 11 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Ali Genç'in tedavi olan 55 yaşındaki kardeşleri Fatma Duman 18 Aralık'ta, 46 yaşındaki Aysel Peçe de 21 Şubat 2021'de vefat etti. En son 43 yaşındaki Ahmet Genç de 13 Nisan'da toprağa verildi. Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise Muhammet Genç'in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç'in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu öğrenildi.