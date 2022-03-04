04 Mart 2022, Cuma
O aileyi sarsan bir gelişme daha! 9 ferdini koronavirüsten kaybetmişlerdi: 1’i daha pozitif çıktı
Rize'nin Güneysu ilçesinde, koronavirüs (kovid-19) sebebiyle 9 ferdini toprağa veren Genç ailesinin bir üyesinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde tedavisi süren hasta, test sonucu negatife döndüğünde aileden tespit edilen diğer riskli kişilerle genetik taramaya alınacak.
Giriş Tarihi: 04.03.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 11:40
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