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Son dakika: Fransızların Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi analizi: Putin, liderlerden en çok Erdoğan'ı arıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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Son dakika: Fransızların Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi analizi: Putin, liderlerden en çok Erdoğan’ı arıyor

Son dakika haberine göre Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24 , Ukrayna krizinde Türkiye-Rusya diyaloğunu yorumladı. Putin'in Erdoğan'ı dünyadaki herhangi bir lideri aramasından daha çok aradığını vurgulayan Mortimer, Başkan Erdoğan'ın Rusya liderinden "acilen" silahların susturulmasını ve insani koridorların açılmasını istediğini aktardı.

Ankara'nın, Rusya-Ukrayna savaşının durması için diplomasi çabaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Çatışmalar devam ederken, Ukrayna'da bir an önce ateşkes ilan edilmesi için çeşitli temaslar kuruluyor.

FRANSIZ KANALINDAN YORUM
Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, Ukrayna'da ortaya çıkan tabloya son verilmesi çağrısında bulundu.

"ERDOĞAN'I DAHA ÇOK ARIYOR"
France 24 ekranlarında Erdoğan-Putin diyaloğunu yorumlayan muhabir Jasper Mortimer, "Şu bir gerçek ki Erdoğan ve Putin anlaşabiliyor" dedi.

Putin'in Erdoğan'ı dünyadaki herhangi bir lideri aramasından daha çok aradığını vurgulayan Mortimer, Başkan Erdoğan'ın Rusya liderinden "acilen" silahların susturulmasını ve insani koridorların açılmasını istediğini aktardı.

PUTİN'E MESAJ VERDİ: DOST KALMAK İSTİYORUM
Türkiye'nin izlediği denge politikasına işaret eden muhabir, Erdoğan'ın Putin'e "Ukrayna'da yaptıklarınızdan dolayı size karşı çıksam da dost kalmak istiyorum" şeklinde mesaj verdiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz ay, Afrika ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Moskova-Kiev hattında yaşanan gerilime ilişkin şunları söylemişti:

"RUSYA VE UKRAYNA'DAN VAZGEÇEMEYİZ"
"'Ukrayna'dan vazgeç' deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. 'Rusya'dan vazgeç' deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var.

Bizim derdimiz öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi inşallah çözelim. Bunun için de ekibimizle, heyetimizle görüşmelerimizi yapacağız."


Başkan Erdoğan Putin ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

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