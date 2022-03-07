Son dakika: Fransızların Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi analizi: Putin, liderlerden en çok Erdoğan’ı arıyor

"ERDOĞAN'I DAHA ÇOK ARIYOR"

France 24 ekranlarında Erdoğan-Putin diyaloğunu yorumlayan muhabir Jasper Mortimer, "Şu bir gerçek ki Erdoğan ve Putin anlaşabiliyor" dedi.

Putin'in Erdoğan'ı dünyadaki herhangi bir lideri aramasından daha çok aradığını vurgulayan Mortimer, Başkan Erdoğan'ın Rusya liderinden "acilen" silahların susturulmasını ve insani koridorların açılmasını istediğini aktardı.