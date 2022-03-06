Uzman isimlerden kritik pandemi açıklaması: Koronavirüs ne zaman bitecek?

MAYIS AYINI İŞARET ETTİ

"Salgın ne kadar devam etti, ne kadar devam edecek, bu hastalık kalıcı bir hastalık mı oldu, mevsimsel mi yaşayacağız" bununla ilgili sanıyorum mayıs, haziran gibi bilim insanlarının bir karar vereceğini öngörüyorum.