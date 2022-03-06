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Uzman isimlerden kritik pandemi açıklaması: Koronavirüs ne zaman bitecek?

Tüm dünya 2019 yılından bu yana kovid-19 (koronavirüs) salgını ile mücadele ediyor. Türkiye'de aşılama faaliyetleri tam gaz devam ederken en son gelişme olarak HES kodu uygulaması yürütmeden kaldırıldı. Bu esnetmelerin ardından vatandaşlar "Koronavirüs ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, salgının ne zaman biteceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki koronavirüs ne zaman bitecek? Kapalı alanda maske yasağı kalkacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.03.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022 10:23
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Uzman isimlerden kritik pandemi açıklaması: Koronavirüs ne zaman bitecek?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs salgın sürecinin geleceğine dair umut veren açıklamalar yaptı. Türkiye'de pandeminin hafif seyri ve günlük vaka sayılarının düşüş trendine girdiğini belirten Memişoğlu, "Nisan ve mayısta vaka düşüşleri devam edecek. Mayıs sonu ve haziranda artık bunun bir salgın olup olmayacağı konusunda bir görüşün oluşacağına inanıyoruz" dedi.

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Uzman isimlerden kritik pandemi açıklaması: Koronavirüs ne zaman bitecek?

KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTECEK?

İşte Memişoğlu'nun diğer değerlendirmeleri:

Aşı ve virüs mutasyonunun da etkisiyle normal servis ile yoğun bakımlarda hasta yatışı azaldı. Düşüş trendini sağlamış durumdayız. İnsanlar "Salgın ne zaman bitecek?" diye sordukları zaman "Kesin bu tarihte bitecek" diye hiç kimsenin kesin bir kanaati olamaz.

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Uzman isimlerden kritik pandemi açıklaması: Koronavirüs ne zaman bitecek?

MAYIS AYINI İŞARET ETTİ

"Salgın ne kadar devam etti, ne kadar devam edecek, bu hastalık kalıcı bir hastalık mı oldu, mevsimsel mi yaşayacağız" bununla ilgili sanıyorum mayıs, haziran gibi bilim insanlarının bir karar vereceğini öngörüyorum.

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Uzman isimlerden kritik pandemi açıklaması: Koronavirüs ne zaman bitecek?

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ…"

Hastalığın toplumsal olarak da yönetilebilir olduğunu son Omicron piki ile gördük. Bizim şu andaki en büyük hedefimiz ertelenmiş, ötelenmiş, birikmiş sağlık hizmetini de iyi sunabilmektir. Tabii insanlarımızın salgın döneminde hastaneye gelme konusunda tedirginlikleri oldu, bunları ertelediler. Şimdi bir anda bu problemleri çözmeye çalışıyoruz.

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Uzman isimlerden kritik pandemi açıklaması: Koronavirüs ne zaman bitecek?

Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı ile altyapı, insan gücü ve yapısal olarak dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birisi haline geldi. Salgın, sağlık sisteminin hizmet açısından değerlendirildiği, test edildiği bir durumu da oluşturdu.