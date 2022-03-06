06 Mart 2022, Pazar
Uzman isimlerden kritik pandemi açıklaması: Koronavirüs ne zaman bitecek?
Tüm dünya 2019 yılından bu yana kovid-19 (koronavirüs) salgını ile mücadele ediyor. Türkiye'de aşılama faaliyetleri tam gaz devam ederken en son gelişme olarak HES kodu uygulaması yürütmeden kaldırıldı. Bu esnetmelerin ardından vatandaşlar "Koronavirüs ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, salgının ne zaman biteceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki koronavirüs ne zaman bitecek? Kapalı alanda maske yasağı kalkacak mı? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 06.03.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022 10:23
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